The #Blackhawks goalie rotation in training camp with Corey Crawford (unfit to participate) out.



Day 1: Subban/Delia

Day 2: Subban/Lankinen

Day 3: Delia/Lankinen

Day 4: Subban/Delia

Day 5: Subban/Lankinen

Day 6: Delia/Lankinen

Day 7: Subban/Delia

Day 8: Subban/Lankinen