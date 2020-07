Alva Elle sjunger om tjejen som vill få killen att glömma sitt ex

Namn: Alva Nygård.

Ålder: 19 år.

Bor: I Vasa men ursprungligen från Bennäs.

Aktuell: med låten Somebody.

Tidigare låtar: Bland annat The way I feel samt Arrows som hon deltog i UMK 2017 med.

Musikstil: Popmusik, men är inte rädd för att experimentera fram nya låtar.

Inspireras av: Dua Lipa, Charli XCX och Zara Larsson.

Skulle gärna göra cover på: Estradens Aldrig mer vara du.

– Det är en riktigt bra låt men jag skulle göra om covern till en mera maffigare variant. Jag skulle göra den större och häftigare i refrängen och gärna vilja få med fina, djupa baser och effekter. Roligt skulle det vara att sjunga på svenska också eftersom det är mitt modersmål.