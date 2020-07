Innovatören Kaj Mickos: Samla inte på bra idéer, samla på bra problem

Han ljög under arbetsintervjun, fick ändå jobbet och övade hela natten för att bli snabbare. Professor emeritus i innovationsteknik och Vegas sommarpratare Kaj Mickos första uppfinning föddes ur behovet att dra i skruvarna snabbare.

- Man säger att hjulet inte ska uppfinnas på nytt.

Men Kaj Mickos anser att det är helt fel.

- Hjulet måste återuppfinnas om och om igen med nya egenskaper, nya material och nya funktioner anpassade till tidens behov.

Men det finns alltid motstånd mot förändringar.

Innovation är inte längre idag en individuell sportgren utan en typisk lagsport. Det behövs människor av alla slag för att skapa innovationer, säger professor Kaj Mickos. Kaj Mickos poserar och pekar med fingret. Bild: Privat/Kaj Mickos

- Alla är inte så förändringsbenägna. Några strävar till och med bakåt och vill hindra utveckling. De är rädda för det okända.

Det verkar som att alla vill ha förnyelse men väldigt få vill ha förändring.

Men vår misshushållning med jordens resurser håller på att skapa en förändring som hotar våra levnadsförhållanden.

- Vi måste rätta till vad vi ställt till med. Vi har försatt oss i en situation som kräver drastiska åtgärder. Vi står inför en gigantisk utmaning när det kommer till innovations- och produktutveckling.

Miljön måste beaktas

- Det måste skapas produkter, metoder och processer som inte påverkar miljön negativt, varken när de produceras, används eller när man gör sig av med dem.

Att återgå till ett tidigare utvecklingsskede är ingenting Kaj Mickos tror på.

-Vi måste lösa våra problem på den kunskapsnivå vi har i dag eller med ny kunskap. Lösningen finns inte i att återgå till det vi kan.

Det är snarare en återvändsgränd med sorgliga konsekvenser.

Att se hot som en möjlighet

På en presskonferens i Kina ville Kaj Mickos vara artig mot sina värdar och citerade ordförande Maos kloka ord om förändring:

När förändringens vindar blåser, bygg inte vindskydd, bygg väderkvarnar. ― Mao, Kaj Mickos

Journalisterna skrev om hans uttalande och det fick stor spridning.

- Det var bara det att de glömde skriva att det var Mao som hade sagt det, så numera är det jag som tillskrivs dessa kloka ord.

Det bloggas fortfarande om den kloka nordiska professorn och hans djupa insikt om förändring.

Kaj Mickos körde elbil redan för 10 år sedan, i Småland, där han jobbade med små och medelstora företag och deras innovationsprocesser. Kaj Mickos vid gul elbil. Bild: Privat/Kaj Mickos

Rötterna i Lovisa

Kaj Mickos är född i Pernå. Familjen bodde i Lovisa tills Kaj var 12. Då flyttade hela hans familj till Sverige och på den vägen blev han.

- I dag besöker jag Finland mest i arbetssammanhang, men det är alltid lika roligt.

Kaj har jobbat som professionell uppfinnare i 40 år. Han har ett trettiotal patent och har startat 14 bolag. Han skulle kunna gå i pension med gott samvete, men är inte redo än.

- Vad skulle jag göra som pensionär? Sitta på en balkong, dricka martinis och se på solnedgångar? Det hinner jag med senare.

Kaj Mickos sommarpratar om några av sina viktigaste uppfinningar och förnyelseprocesser. Han delar också med sig av erfarenheter och lärdomar från sin långa karriär som innovatör.

Vegas sommarpratare sänds varje vardag kl. 10:03 och 22:15. Du kan lyssna när som helst på Arenan.

Den musikfria podcasten kan du ladda ner och lyssna på också utomlands.

MUSIK

The Diamonds: Little darlin

Bob Dylan and Johnny Cash: Girl from the North Country

Jimi Hendrix: All Along the Watchtower

Cecilia Bartoli: Sposa son disprezzata

Midnight Oil: Beds are Burning

Frank Sinatra: My Way

David Åström: Beyond The Horizon