Stockmann går fortfarande med förlust - men försäljningen kvicknade till i början av sommaren

Trots sparåtgärder redovisar Stockmann fortfarande ett minus under under årets andra kvartal.

Stockmanns justerade rörelseresultat i april-juni var 1,8 miljoner på minus, då det för ett år sedan var 16,2 miljoner på plus. Koncernens omsättning krympte med 23 procent till 182,7 miljoner euro.

Enligt vd Jari Latvanen har coronapandemin haft en stor inverkan på affärsverksamhetens utveckling, men vårens förändrings- och effektiveringsåtgärder har gett effekt.

Enligt Latvanen har Stockmann minskat på sin kostnadsnivå genom permitteringar och övriga inbesparingsåtgärder.

- Upphävandet av coronapandemirestriktionerna har från och med slutet av maj ökat kundtrafiken i varuhusen och butikerna. Tillväxten i såväl Stockmanns som Lindex nätbutiker fortsatte starkt även under andra kvartalet. Under första halvåret lanserade Stockmann-affärsenheten cirka 50 nya varumärken och levererade flera nätbeställningar än under hela fjolåret sammanlagt, och tillväxten i Lindex nätbutik var 102 procent under andra kvartalet, säger Latvanen i Stockmanns halvårsrapport.

Ny resultatprognos senare

Trots kostnadsbesparningen, återhämtningen inom affärsverksamheten och nätbutikens kraftiga tillväxt blir Stockmanns resultat för det första halvåret svagt.

Under årets första halva var det justerade rörelseresultatet minus 31,2 miljoner euro och omsättningen krympte till 351 miljoner euro, från nästan 450 miljoner euro under motsvarande tid år 2019.

Den prognos som rapporterades i februari är inte längre gällande på grund av coronaepidemin. Stockmann publicerar en ny resultatprognos när utsikterna på marknaden klarnar.

Källa: STT, Stockmanns halvårsrapport