Allsvenskan intresserar Tim Sparv – flera skandinaviska klubbar har visat intresse: "Skulle föredra att vara kvar i Europa"

Med i elitkvartett med sina rekord på tre distanser.

Regerande OS-mästaren Shaunae Miller-Uibo från Bahamas satsar normalt på 400 och 200 meter. Sprintstjärnan har löpt 400 meter på under 49 sekunder och 200 meter på under 22 sekunder – nu kan hon lägga till ett personligt rekord på under elva sekunder på 100 meter. Hon blev fjärde dam i historien att lyckas med det.