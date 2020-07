HUS-professor: I Nyland blir över hälften av coronasmittorna aldrig spårade

Heinäkuussa tartuntojen alkuperä on saatu Hus-alueella selville 16–45 % tapauksista. Yli 10 hengen altistuksia on todettu 25. Niitä on ollut mm. lennoilla, työpaikoilla, päiväkodeissa, juhlissa, hoivakodeissa, rakennustyömailla ja laivoilla https://t.co/mchLFiOJAa #covid19 @hsfi