OS-mästaren på 400 meter Miller-Uibo första att underskrida elva sekunder i år på hundringen: Slog fyra år gammalt personligt rekord

Regerande OS-mästaren Shaunae Miller-Uibo från Bahamas satsar normalt på 400 och 200 meter. Sprintstjärnan har löpt 400 meter på under 49 sekunder och 200 meter på under 22 sekunder – nu kan hon lägga till ett personligt rekord på under elva sekunder på 100 meter. Hon blev fjärde dam i historien att lyckas med det.

Bahamas sprintstjärna Shaunae Miller-Uibo noterades för 10,98 i en tävling i Florida i natt.

Resultatet är världsårsbästa på distansen och hon blev även första kvinnan i världen att löpa under elva sekunder i år.

Hennes tidigare personliga rekord på distansen var 11,19 som hon noterades för år 2016.

Samtidigt blev hon fjärde kvinnan i historien att ha löpt 100 meter på under 11 sekunder, 200 meter på under 22 sekunder (personbästa 21,74) och 400 meter på under 49 sekunder (personbästa 48,37).

Tidigare har bara världsrekordinnehavaren på 400 meter Marita Koch samt Marie-Jose Perec och Valerie Brisco-Hooks lyckats med samma sak.

Shaunae Miller-Uibo har vann OS-guld på 400 meter 2016 och har även två VM-silver på distansen. I VM i fjol var hon stor guldfavorit men besegrades av Bahrains Salwa Eid Naser.

På 200 meter har Miller-Uibo vunnit ett VM-brons.