Helsingfors IFK imponerade på Åland – SJK kunde inte stoppa serieledarna KuPS

HIFK fortsätter att vinna efter tränarbytet, medan formstarka KuPS redan längtar efter matchen mot HJK. I Nationella ligan visade HJK att man fortfarande är bättre än Honka.

Sedan Tor Thodesen sparkades har Helsingfors IFK spelat två matcher – och vunnit båda.

På söndagskvällen fick IFK Mariehamn känna på huvudstadslagets form. Det åländska hemmalaget höll i bollen mer, men gästerna stod för fullträffarna.

HIFK vann med 3–0 efter mål av Luis Henrique, Adama Fofana och Jabar Sharza.

Helsingforslagets tränare Mike Keeney sade efter matchen att planen också var att låta hemmalaget hålla boll.

– Spelarna var väldigt disciplinerade, de följde vår matchplan. Vi ville hålla försvarslinjen lågt och satsa på kontringarna, sade Keeney på lagets Twitterkonto.

HIFK parkerar på femte plats i tabellen. IFK Mariehamn hittas på åttonde plats.

KuPS leder ligan – till näst väntar HJK

Jani Honkavaara lämnade KuPS efter fjolårets ligaguld för att lotsa SJK. I kväll gästade han Kuopio med sitt nya lag och fick se sig besegrad.

Seinäjokilaget har det motigt just nu. Billy Ions styrde in bollen i eget nät redan efter fem minuter och KuPS Ilmari Niskanen utökade ledningen en knapp kvart senare.

Denys Olijnyks reducering i den andra halvleken blev ett tröstmål för SJK, som nu förlorat tre matcher på raken.

Segern med siffrorna 2–1 betyder att KuPS åter leder ligan, med en poäng före Inter. Trean HJK har spelat en match mindre och nästa vecka gästar KuPS just dem.

Insatsen mot SJK räcker inte då, tror Ilmari Niskanen.

– Det blir en tuff match. Spelmässigt måste vi lyckas bättre än i dag, sade Niskanen till STT.

RoPS-målvakten Martin Kompalla hoppade åt rätt håll, men nådde ändå inte på Honkaspelaren Borjas Martins straff. Honka besegrade RoPS med 1–0. FC Honka-spelare firar i klunga bakom Martin Kompalla. Bild: Lehtikuva

Ruohomaa sänkte Honka

I Nationella ligan möttes fjolårets två bästa lag, då förra årets etta HJK tog emot tvåan FC Honka.

Matchens enda mål kom i en tilltrasslad situation i den 83:e minuten. Katariina Kosola spelade in bollen mot motståndarmålet, där inhopparen Hanna Ruohomaa via motståndarben kunde jobba in bollen.

Hanna Ruohomaa. HJK-anfallaren Hanna Ruohomaa i april 2019. Bild: Tomi Hänninen / Yle

– En bra helhetsinsats. De saker som vi tränat på syntes i dag, gladde sig HJK-tränaren Jonne Kunnas på klubbens webbplats.

HJK ligger därmed på andra plats i ligan, tre poäng efter ledande TiPS. Honka är kvar som sjua.

Resultat:

Fotbollsligan:

Haka – Inter 0–2 (0–1)

KuPS – SJK 2–1 (2–0)

IFK Mariehamn – HIFK 0–3 (0–1)

Honka – RoPS 1–0 (1–0)

Nationella ligan:

HJK – Honka 1–0 (0–0)

Division 1:

Jaro–MyPa 1–0 (0–0)