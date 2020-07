Hollywoodlegenden Olivia de Havilland har gått bort - vann två Oscars och flyttade till Paris

En ikon från Hollywoods guldålder har gått bort. Den tvåfaldiga Oscarsvinnaren Olivia de Havilland har gått bort. Havilland blev 104 år gammal.

Enligt Hollywood Reporter dog skådespelerskan av naturliga orsaker. Hon dog i sin hemstad Paris.

De Havilland har vunnit två Oscarsstatyetter för sina insatser i To Each His Own och The Heiress. Hon är fortfarande mest känd för sin roll som den stoiska Melanie Hamilton Wilkes i klassikern Gone With The Wind.

De Havilland föddes i Tokyo och växte upp i Kalifornien. Både hon och hennes yngre syster Joan Fontaine var skådespelare. En gång var både hon och hennes syster nominerade för samma Oscarspris. Då vann hennes syster statyetten.

De Havilland och Errol Flynn i The Adventures of Robin Hood. Olivia de Havilland vierellään Errol Flynn. Bild: AOP

Hon gjorde sin filmdebut i A Midsummer Night's Dream och började därefter samarbeta tätt med Errol Flynn. De samarbetade i åtta filmer. Hon slutade skådespela på 1980-talet.

Enligt henne miste hon intresset för skådespelandets konst.

- Det finns för många viktiga händelser i livet. Dessa är mer uppslukande och berikande än ett fantasiliv. Jag behöver inte ett fantasiliv på samma sätt som tidigare. Det är fantasins liv och jag behövde det. Filmer var det perfekta sättet att stilla mitt behov för det, sade hon senare.

2009 bidrog De Havilland sista gången till det visuella mediumet genom att låna ut sin röst till Alzheimerdokumentären I Remember Better When I Paint.

Källor: The Hollywood Reporter, The Guardian