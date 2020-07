Forskare Tarja Stenberg: Folk skrattade och sa att sömnforskning var meningslöst och motbjudande

När Vegas sommarpratare Tarja Stenberg påbörjade sin bana som hjärn- och sömnforskare för 40 år sedan var det många som skrattade. Vad fanns det att forska om i något så meningslöst som sömn?

Det har gått över 40 år sedan Tarja Stenberg inledde sin bana som forskare och lärare på Helsingfors universitet.

– När jag började forska om sömnen ansåg många forskare att det eventuellt fanns en giltig orsak att studera hjärnan, men sömnen - det var ju alldeles löjligt!

Men som forskare har Tarja Stenberg alltid haft en stark övertygelse: sömnen är viktig för hjärnan.

– Många kollegor smålog hövligt när jag berättade att jag studerade sömn. Då var jag oftast den enda kvinnan i rummet. Somliga kolleger gapskrattade när jag presenterade mina idéer om sömninducerande molekyler.

Hjärnan sades också vara allt för komplicerad för att någonsin kunna studeras med naturvetenskapliga metoder. Det fanns också en stark motvilja mot att studera hjärnan.

– Det ansågs vara skadligt för moralen att lära sig om hjärnan som är det heligaste i människans fysiologi. Hjärnan och moralen var ju det som gör oss till människor och skiljer oss från djur.

Tanken att vi har utvecklats från djur var alldeles tillräckligt motbjudande.

– Det var helt enkelt otänkbart att våra fina tankar och känslor skulle kunna mätas och analyseras.

Tarja Stenberg tränar kirurgi i början av sin karriär. Tarja Stenberg tränar kirurgi med ansiktsskydd. Bild: Privat/Tarja Stenberg

Kunde sömnbrist verkligen orsaka allvarliga sjukdomar?

Sedan dess har Stenberg intresserat sig för sömnens betydelse – i synnerhet bristen på sömn. Hon nämner speciellt ett minnesvärt ögonblick.

– För tjugo år sedan fick vi de första spännande rapporterna från forskare Eve van Cauter i Chicago om hur sömnbrist kan störa vår sockerbalans och insulinresistens.

Van Cauter utförde ett experiment där unga och friska män i fem dagar förkortade sin sömn till fyra timmar per natt. Upptäckten överraskade Stenberg. Insulinnivåerna hos testpersonerna steg.

– Jag hade svårt att tro mina öron, eftersom sömnbristen fram till den punkten alltid hade bagatelliserats.

Då tänkte man att den som sover minst är en supermänniska, den starkaste och klokaste.

– Framgångsrika företagsledare, politiker och andra skröt med hur lite de sov.

Som om det var något bra!

– Många hade svårt att tro att en så anspråkslös sak som sömnbrist kunde förorsaka så allvarliga störningar i kroppen. Under min karriär har attityden förändrats och sömnen betydelse har tagits på större allvar.

Hela kroppen drabbas när vi sover lite

Senare har man också upptäckt att fetma förekommer oftare hos personer som sover lite, men också typ 2. diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Alzheimers sjukdom och depression har också koppling till sömnbrist.

Under två år jobbade Tarja Stenberg på Harvard i USA. Här i labbet. Tarja Stenberg i laboratorium. Bild: Privat/Tarja Stenberg

– Som sömnforskare får jag ofta frågan “Vad händer om vi inte sover tillräckligt?”. Jag tror vi alla känner till vad som händer. Vi blir trötta, irriterade och illa till mods.

Det beror på att plasticiteten i hjärnan minskar, det blir svårare att lära nytt, koncentrera sig och svårare att minnas. Det blir också mycket svårare att motivera sig att påbörja nya uppdrag.

– Problemlösningsförmågan försämras också. Man upprepar gamla lösningar, fast man redan har sett att den gamla metoden inte fungerar.

Sömnen påverkar hela kroppen.

Tarja Stenberg sommarpratar om vad som händer i vår hjärna när vi lägger oss om kvällen – eller hur vi påverkas när vi struntar i att göra det.

Vegas sommarpratare sänds varje vardag kl. 10:03 och 22:15. Du kan lyssna när som helst på Arenan.

Den musikfria podcasten kan du ladda ner och lyssna på också utomlands.

MUSIKLISTA

Vladimir Horowitz: Sonata in E Major, K 380 (L 23)

Dean Martin: Sway

Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem Mass in D Minor, K. 626: Dies irae

Paulina Rubio: Vive el verano

Robert Schumann: Liederkreis, Op.39, In der Fremde

Yves Montand: Barbara

Tuomari Nurmio: Rahamies

Violetta Parra: Gracias a la vida

Wolfgang Amadeus Mozart: Zauberflöjt