NHL-klubben Arizonas general manager John Chayka lämnar sitt jobb bara en vecka innan NHL-slutspelet ska dra i gång. Förra veckan började det spridas rykten om en konflikt mellan klubbledningen och Chayka och på fredagen meddelade klubbchefen att han tackar för sig.

I Nordamerika delas det ofta ut formella artighetsfraser också i frostiga lägen. Då Arizona på söndagen meddelade att general managern John Chayka lämnat klubben sparade man ändå inte på krutet.

– Klubben är besviken på agerandet och tajmningen då Chayka väljer att lämna ett starkt och konkurrenskraftigt lag, meddelade klubben på NHL:s webbplats.

Steve Sullivan, som har varit assisterande general manager, tar nu över och leder klubben då säsongen fortsätter i Edmonton.

Vad som egentligen ligger bakom det plötsliga uppbrottet är fortfarande oklart och Chaykas eget utlåtande till journalisten Craig Morgan gjorde ingen särskilt mycket klokare.

– De fyra senaste åren har varit de roligaste i mitt liv. Jag önskar att jag kunde vara med laget i Edmonton, men situationen som skapades av ägarna gjorde det omöjligt.

– Det är allt som jag tänker säga i nuläget. En mer omfattande förklaring kan bli aktuell i den närmaste framtiden, konstaterade Chayka.

För ett år sedan blev Alex Meruelo huvudägare i Arizona. Ett halvår senare valde Arizona att teckna en lång förlängning med Chayka. Meruelo trodde på Chaykas vision och fyraårskontraktet skulle knyta Chayka till klubben till och med säsongen 2023–24.

Då Chayka sommaren 2016 anlitades av Arizona blev han den yngsta general managern någonsin i någon av de fyra nordamerikanska proffsligorna. Han var då bara 26 år gammal och hade gjort sig känd som en statistikentusiast. Chayka representerade nytänkande och värvades till Arizona från hockeyanalysbolaget Stathletes.

Chaykas hockeyfilosofi har ändå inte gett Arizona ett sådant lyft som många hoppats på.

Våren 2012 knep Arizona en plats bland de fyra bästa i NHL-slutspelet, men efter det har klubben missat slutspelet sju gånger i rad och den sviten kan nu förlängas till åtta.

Arizona var elva i öst då coronapausen inleddes, en placering som i och med årets undantagsarrangemang ändå ger en chans att knipa en plats bland de sexton bästa via slutspelskvalet där klubben ställs mot Nashville.

Sportsnets Elliotte Friedman och AZ Coyotes Insiders Craig Morgan målar, med hänvisning till sina källor, upp historier som till vissa delar påminner om varandra.

En konkurrerande NHL-klubb ska under coronauppehållet ha bett ägaren Meruelo om lov att få inleda en diskussion med Chayka. Friedman nämner Buffalo och New Jersey som möjliga klubbar. Enligt Friedman ska ägaren Meruelo ha visat grönt ljus, enligt Morgan rött.