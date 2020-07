Sångaren Philip Järvenpää: Jag bjöd familjen på mat för min första lön som 14-åring

Redan som liten pojke drömde Vegas sommarpratare Philip Järvenpää om att stå på scenen. Efter sin första betalda spelning när han var bara 14 år bjöd han sin familj på mat.

På alla bilder och videoklipp som finns av den lille Philip Järvenpää ser man att han sjunger. Med eller utan leksaksinstrument i famnen. Hela livet har han drömt om att bli musiker och artist.

– Jag fick min första riktiga gitarr när jag var 12 år gammal – och efter det spenderade jag varje vaken stund med gitarren i famnen.

Han spelade och sjöng i flera timmar alla dagar.

– Jag drömde att jag stod på scenen. Så när jag debuterade på en riktig scen ett par år senare, var jag redan rutinerad. Åtminstone i fantasin.

14-åringen smugglades in på krogen genom köket

Första betalda giget var på en privat julfest på en krog i Mariehamn, där Philips familj bodde på den tiden.

Philip har alltid älskat musik. Innan han fick sin första riktiga gitarr som 12-åring, låtsasspelade han på allt som ens litegrann liknade en gitarr. Philip Järvenpää som barn spelar luftgitarr med pappskiva. Bild: Privat/Philip Järvenpää

– Arrangörerna hade på omvägar hört att det fanns en ung pojke som sjöng och spelade i stan. Jag minns ännu hur lycklig jag blev då jag fick frågan.

– Äntligen skulle jag ha en riktig spelning – och dessutom få betalt för att göra min högsta dröm!

Eftersom Philip var minderårig smugglades han bakvägen in på krogen, via köksingången.

– Det var som en labyrint, med alla omklädningsrum, förråd, kylskåp och frysar. Min syster Evelina, mamma och hennes dåvarande man var med och på något sätt hittade vi fram till scenen. Då slog nervositeten till.

”Drick vatten mellan varje låt!”

Philip blev orolig för att han hade för få låtar – att han inte skulle fylla den halvtimme som var hans. Då kom mammas dåvarande man på en briljant idé.

– ”Drick vatten mellan varje låt!”, sa han. ”Då går det några extra sekunder – och så behöver du inte prata så mycket”.

Det fungerade. Publiken applåderade, nervositeten släppte och Philip njöt.

– Det kändes som att jag kommit hem, berättar han.

50 euro – livets dittills största sedel

När han spelat klart fick han ett kuvert av en av kvinnorna som arrangerade festen.

– Inuti fanns en 50-euros sedel. 50 euro! Så mycket hade jag aldrig tjänat tidigare. En så stor peng hade jag aldrig ens haft.

Och den fick han för att sjunga och spela inför publik.

– För att jag gjort det roligaste som finns i livet.

Philip insåg att det här bara måste bli hans framtida yrke.

– Jag bjöd min familj på mat för pengarna jag förtjänade den kvällen.

Philip tillsammans med sin unga mamma och småsystrarna Janina och Evelina. Philip Järvenpää som barn med mamma och syskonen på gården. Bild: Privat/Philip Järvenpää

Mamma var barn när hon fick barn

Philip Järvenpääs mamma var bara 15 år gammal när han föddes. På grund av det kom han att vistas mycket hos sina mor- och farföräldrar.

– Eftersom min mamma var så ung känns vi ibland mera som syskon än som mor och son.

Mormor och morfar har alltid funnits som en extra mamma och pappa i Philips liv.

– Och det är vi nog alla glada för.

I sitt sommarprat i Yle Vega berättar Philip Järvenpää om sin stora kärlek till mor- och farföräldrarna och hur det täta umgänget med dem har påverkat hans liv och inte minst hans musiksmak.

