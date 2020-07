Giftinformationscentralen: Samtal om personer som druckit handsprit har ökat

Under coronavåren har Giftinformationscentralen fått ta emot fler samtal än tidigare angående handdesinfektionsmedel, rapporterar Yle Uutiset. Från centralen uppger man att det rör sig om flera samtal per dag.

Årligen brukar Giftinformationscentralen få in enstaka samtal per dag och 400-500 samtal per år. Nu har centralen tagit emot drygt 90 samtal per månad under perioden april-juli.

Det har främst handlat om alkoholhaltiga handdesinfektionsmedel, berättar Giftinformationscentralens avdelningsläkare Aino Pennanen för Yle Uutiset.

Enligt Pennanen går det här att förklara med att handdesinfektionsmedel i nuläget går att hitta så gott som överallt.

- Oftast sker olyckan hemma, men det har också hänt att vi får samtal om desinfektionsmedel som funnits framme i butiker, daghem, skolor och på andra offentliga platser.

Handdesinfektionsmedel är mycket starkt. Det innehåller 60-80 procent etanol och dessutom små mängder annan alkohol ― Aino Pennanen, Giftinformationscentrets avdelningsläkare

Största delen av samtalen handlar om att någon avsiktligt eller oavsiktligt druckit desinfektionsmedel. I ungefär hälften av fallen handlar det om små barn som har druckit eller misstänks ha druckit handdesinfektionsmedel.

- Handdesinfektionsmedel är mycket starkt. Det innehåller 60-80 procent etanol och dessutom små mängder annan alkohol. Ett litet barn måste inte avnjuta särskilt många milliliter. En rejäl klunk räcker för att orsaka berusning, säger Pennanen.

Förutom berusning kan desinfektionsmedel också orsaka magsmärtor och illamående. I det här fallet lönar det sig att ta sig till akuten.

- Om ett barn slickat flaskan eller en hand med desinfektionsmedel brukar det räcka med att följa med situationen hemma, säger Pennanen.

Ring hellre en gång för mycket än en gång för lite

Var femte samtal handlar om att någon fått desinfektionsmedel i ögat. Det är inte farligt, berättar Pennanen. Däremot kan det irritera och orsaka smärta. Då lönar det sig att skölja ögat med vatten i flera minuter.

Om du misstänker att någon intagit desinfektionsmedel lönar det sig alltid att kontakta Giftinformationscentralen.

- Genom att ringa får du enhetlig information om den intagna substansen, hur stor dos som är farlig för ett barn, anvisningar om att uppsöka vård och uppföljning.

Artikeln baserar sig på Yle Uutisets artikel "Käsidesiin liittyvät soitot Myrkytystietokeskukseen ovat lisääntyneet koronan seurauksena – "Lapselle jo yksi reipas kulaus voi aiheuttaa humalan"" skriven av Iina Thomsson. Översättningen gjordes av Sebastian Granskog.