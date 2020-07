Micke Björklunds matresa börjar i Åbolands skärgård – hjälp kocken och tipsa om lokala råvaror, dina egna eller andras

Ålandskocken Micke Björklund kommer till Åbolands skärgård för att hitta de bästa och mest intressanta närproducerade råvarorna. I Närmat är utmaningen att kocka med enbart närproducerat i fem dagar.

Mickes skärgårdsäventyr börjar måndagen den 3.8 och slutar den 7.8. Som kökshjälp har Micke med sig sin parhäst Matias Jungar. Varje dag samlar Micke och Matias in råvaror, när korgen är full slår de sig ner i första bästa kök och bjuder på mat.

Regler för Mickes Närmatsutmaning Närmat bygger till 100 % på de tips vi får in av dig. Det är alltså du som bestämmer vilka Åboländska råvaror som landar på Mickes tallrik.

En råvara får användas endast en gång.

En privatperson eller producent får bidra med råvaror endast en gång.

All mat - morgonmål, lunch och middag - skall vara producerad inom en radie på 50 kilometer från Gullkrona.

På det här området kommer Micke att röra sig. Allt inom en radie på 50 km från Gullkrona är intressant. En karta över området för Strömsös Närmat år 2020

Jag uppfattar åbolänningarna som lite vilda av sig så jag tror att vi kommer att passa bra ihop.



- Jag kommer ju från Åland som är förorten till Åbolands skärgård skrattar Michael - men ändå har jag väldigt dålig koll på den. Min erfarenhet handlar mest om att jag åkt Ålandsfärjan (reds anm. det vi andra kallar Sverigebåten) genom skärgården otroligt många gånger, men då har jag ju oftast sovit.

- Och så har jag upplevt många våta nätter i Åbo, en otroligt fin partystad. Jag uppfattar åbolänningarna som lite vilda av sig så jag tror att vi kommer att passa bra ihop.

Om du får önska dig tre saker av veckan vad är det ?

- Fint väder för jag blir så otroligt lätt sjösjuk - t.o.m. på land om det stormar. Jag blir nervös om det blir hårda vindar.

-Fiskelycka både på vatten och land, d.v.s. många tips på råvaror från både privatpersoner och producenter - vi är nyfikna på allt. Tveka inte att kontakt. Det är så mycket roligare för mig om det finns mycket råvaror att välja mellan.

- Och så ser jag framemot att vara med Matias en vecka.

Finns det speciella råvaror du vill ha?

- Simpa hoppas jag att någon har och andra råvaror som ger mig utmaningar - det älskar jag. Och så har jag förstått att man är duktig på att odla olika grönsaker i Åbolands skärgård, men jag vet inte om det stämmer.

En kock som älskar utmaningar - här bakar Micke barkbröd. Vi hoppas på flera nya smakupplevelser. Michael Björklund med en plåt av björkbröd Bild: Yle

Hur tipsa om råvaror, dina egna eller andras?

Skriv in dina tips här i kommentarsfältet, ring eller texta Micke direkt (041-7143998 fr.o.m. måndagen den 3 augusti) eller gå in på Yle Åbolands FB-sida eller Instagram där Närmat kommer att synas hela veckan.

Eventuellt dyker vi upp just hos dig!