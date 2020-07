Nina Brännkärr-Friberg: Jag var nära att mista ett av mina barn och skrev min egen dödsannons

Efter ett helt decennium fyllt av operationer, cancer och sjukdomar hoppas Vegas sommarpratare Nina Brännkärr-Friberg på några friska och starka år för familjen. Med föreningen Project Liv stannar hon ändå kvar i sjukhusvärlden.

Tio år har gått sedan Nina Brännkärr-Fribergs sexåriga son Todde insjuknade i leukemi och flera år av sjukhusbesök överskuggade familjens vardag.

– Det har minsann varit ett decennium som har innehållit mer än ett helt liv gör för många.

Sedan insjuknade Nina själv.

– Jag har själv genomgått två större operationer för min tumör. De här tio åren har tagit mycket, men givit ännu mer, i synnerhet gråa hår.

Acceptansen är en stor nyckel i Ninas liv.

– Att acceptera det som livet bjuder på och tackla det enligt bästa förmåga. Vi har haft det tufft med alla våra sjukdomar, men vi har alltid landat på fötter. Förr eller senare.

Sammanlagt blev det över 250 dygn på sjukhus när 6-åriga Todde insjuknade i leukemi och genomgick en benmärgstransplantation Sexåriga Todde som har leukemi på sjukhus glatt krafsande sina mjukisskaniner vid matbordet. Bild: Privat/Nina Brännkärr-Friberg

Även om det stundvis har varit utmanande.

– När vår son Todde hade cancer och vi kämpade i diverse uppförsbackar i över 2,5 år var vi rena rama dreamteamet.

Nina och hennes man Freddy växlade turvis vecka-vecka på sjukhuset i Tammerfors och hemma med de andra barnen i Jakobstad.

– Vi tyckte alla tre barn hade rätt till både mamma och pappa. Vi skrev dagbok för varandra. Det höll ihop oss.

Mannen övar sig på att klara sig själv, Nina planerar sin egen begravning

När Todde blev friskare var det Ninas tur att insjukna.

– När vi äntligen började vara på benen hittade läkarna en enorm tumör i min hals. Då blev det väldigt jobbigt.

– Om jag och Freddy hade varit rena dreamteamet under Toddes sjukdom, blev vi nu det motsatta. Ingen av oss hade resurser att stödja den andra. Vi blev som hund och katt.

Åtta månader efter att Project Liv grundas och Nina Brännkärr-Friberg är lyckligare än på länge hittar läkarna en enorm tumör i hennes hals som går ända upp till skallen. Nina Brännkärr-Friberg i sjukhuskläder tillsammans med barnen. Bild: Privat/Nina Brännkärr-Friberg

– Freddy börjar räkna bort mig, nästan som om jag inte längre finns. Vi blir praktiska på varsitt håll.

Freddy kalkylerar hur han ska klara sig ensam med barnen och Nina planerar sin egen begravning.

– Jag dokumenterade allt. Vad som skulle hända med familjen och vad som skulle hända med Project Liv.

Nina gjorde en video åt familjen som ingen annan än hennes vän och kollega Johanna har sett.

– Jag vill ha allt klart inför döden, ifall det inte skulle gå vägen.

Trots dåliga utsikter gick alla operationer och rehabiliteringar över förväntningarna. I fjol firade Ninas förening Project Liv, som hjälper och stödjer långtidssjuka barn och deras familjer, fem år.

– Givandets glädje är det viktigaste just nu. Under våra år på sjukhus har jag träffat många människor och människoöden jag aldrig kommer att glömma.

– Vi har massor av erfarenheter av det här decenniet som vi vill ge vidare till dem som just nu är mitt i krisen.

Vill vara ett andrum för sjuka barn

Brännkärr-Friberg påpekar att fler än vi tror genomgår kriser som nästan knäcker oss.

– Inte trodde jag heller att det här skulle hända oss. Att mattan skulle ryckas undan och vi skulle ramla in ett decennium fyllt av rädsla och en sorg som gör att hjärtat nästan brister.

Stundtals blev familjen trött på att alltid förknippas med sjukdomar.

– Men tack och lov känns det som om vi äntligen får lämna den här sjukdomsvärlden nu.

Nina Brännkärr-Friberg sommarpratar om att vara nära att mista ett av sina barn, om sin egen sjukdom och om hur det är att skriva sin egen dödsannons.

