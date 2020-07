"Det här är handarbetets punkrock" - kaxiga korsstygn med feministiskt budskap

Gruppen Kaxiga Korsstygn kombinerar traditionellt korsstygnsbroderi med moderna feministiska slagord. I år representerar de Raseborgs Pride på Faces etnofestival i Karis.

Minna Parkkonen och Nora Garusi visar upp sina korsstygnstavlor med feministiskt budskap. Kaxiga Korsstygn är en grupp broderientusiaster i Karis som med jämna mellanrum samlas för att sy korsstygn tillsammans.

Tanken är att kombinera något så traditionellt som korsstygn med radikala feministiska slagord.

- Det är handarbetets punkrock, slår Minna Parkkonen fast.

"Ska en tjej sitta tyst va?"

"Skall en tjej sitta tyst va?" står det sytt på en duk. Texten är omgiven av broderade blommor. En röd pannlapp upplyser betraktaren om att kvinnans plats inte är i köket, utan inom revolutionen.

Nora Garusi och Minna Parkkonen broderar korsstygn med kaxigt budskap. Nora Garusi och Minna Parkkonen poserar i trädgården. De håller båda på med korsstygnsbroderi med feministiskt tema. Bild: Linus Westerlund / YLE

Punkens DIY-mentalitet (do it yourself, eller på svenska gör det själv) lyser igenom.

- Om man vill sy korsstygn så kan man det, det är inte meningen att man skall låta sig hämmas av att det känns svårt eller inte blir perfekt - det spelar ingen roll, säger Parkkonen.

- För mig handlar det om att blanda något modernt med gamla traditioner, att kombinera feministiska slagord med den här gamla tekniken, säger Nora Garusi.

Det är inte enbart gruppen Kaxiga Korsstygn som sysslar med det här, utan det är frågan om en global trend.

Representerar Raseborgs Pride på Faces

Raseborg Prides årliga parad uteblev på grund av coronapandemin. Men i stället representerar "Kaxiga Korsstygn" Pride på Faces etnofestival. Som en del av festivalprogrammet får vem som helst prova på att brodera.

- Det finns tyg, tråd och nålar så det är bara att komma och brodera, säger Parkkonen.

Här kan du lyssna på intervjun:

Faces trotsar coronan - årets tema är "Stayin' Alive"

Till skillnad från många andra sommarfestivaler ordnas alltså Faces i år, trots coronaläget. Här kan du läsa en intervju med festivalarrangören Börje Mattsson, där han berättar om årets tema.

Nytt för i år är också att Faces inte uppbär något inträde.