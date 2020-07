Författaren Adrian Perera: Hur ska jag veta hur vi kan hjälpa invandrare – jag träffar nästan inga människor

Författaren Adrian Perera problematiserar samhällets syn på litteratur och författarskap i sitt sommarprat i Yle Vega - ibland med en humoristisk underton.

Som författare får han ofta inbjudningar till scensamtal och offentliga paneler. Men idag tackar han oftast nej om temat är klass, kön eller mångfald.

Adrian Perera har skrivit böcker med karaktärer som har invandrat till Finland. Därför bjuds han in till paneldebatter och antas som författare kunna svara på frågor som “Hur kan vi hjälpa invandrare?”

– Hur ska jag veta det, jag träffar nästan inga människor. Jag satte all min tid på att skriva den där boken du köpte och på att skapa intressanta karaktärer.

Adrian blir intervjuad av litteraturvetaren Madeleine Dunderlin om sin bok Mamma, år 2019. Adrian Perera i författarintervju på pinnstolar. Bild: Privat/Adrian Perera

“Jag åt snorkråkor som liten”

Adrian undviker också scensamtal för att de frossar i allvar, snarare än litteratur.

– Vad jag än säger sitter folk allvarliga och nickar. Om jag säger "jag åt snorkråkor som liten" – allvarlig nick. Om jag säger "jag är en sexig ung man" – mer allvar.

Ingen skrattar.

– Kanske moderatorn känner att hon måste förklara att alla är så ärade att jag är där, med tanke på min mamma och min klassbakgrund.

Adrian Perera är uppvuxen på 1990-talet i Liljendal. Där tillbringade han sin barndom som son till en frånskild fabriksarbetare från Sri Lanka och en sjukpensionär från Pernå.

– Det fanns inte mycket pengar men jag hade en rätt bra barndom. Inte för att de borde ha nåt att göra med litteratursamtal.

Adrian är uppvuxen på 1990-talet i Liljendal. Som liten ville han bli världen bästa lögnhals, det vill han ännu, i dag kallas hans lögner fiktion. Adrian Perera som barn. Bild: Privat/Adrian Perera

"Debutanten vägrade tala om sin bok som självbiografi – då avbokades intervjun”

I sitt sommarprat berättar Adrian om en debutant som hade blivit uppringd av en svensk tv-kanal, där de ville att debutanten skulle sitta i morgonsoffan och tala om sin nya roman.

– Om du inte förstår är det ett fantastiskt tillfälle att nå många läsare, och vem vet vem som suttit i den där soffan tidigare?

Debutanten kunde ha delat soffkudde med Zlatan. Förstås svarade debutanten "ja" och allt verkade bra. Men debutanten vägrade tala om sin roman som en självbiografi. Då avbokades intervjun.

– Debutanten hade aldrig fått delta som författare, utan som ett offer som talat ut om sina problem. Bara för att debutanten delade vissa yttre egenskaper med huvudkaraktären i romanen.

På morgon-tv:n såg man debutantens bok som en blommigare forskningsrapport eller skvaller.

– Nu skulle det ju vara bekvämt att säga att de gjorde fel, men det är ett förståeligt fel när så få talar om vikten av fiktion.

I sitt sommarprat problematiserar Adrian samhällets syn på litteratur med utgångspunkt i sitt eget författarskap.

Vegas sommarpratare sänds varje vardag kl. 10:03 och 22:15. Du kan lyssna när som helst på Arenan.

Den musikfria podcasten kan du ladda ner och lyssna på också utomlands.

