Nasas Marsfordon Perseverance skjuts upp i dag

Nasa, Kiina ja Arabiemiraatit suuntaavat kohti Marsia.

Näinä päivinä on kaikkiaan neljä avaruusalusta suuntaamassa kohti Marsia. Tarkalleen ottaen aluksia on viisi, koska Nasan Perseverance -kulkijan mukana on ensimmäinen Maan ulkopuolella käytettäväksi tarkoitettu ilma-alus.