Borgå Butchers inleder säsongen på lördag - ligadebut för 16-åriga Michael Fiskari: "Stunden när du tacklar någon känns jättebra"

På veckoslutet inleder Borgå Butchers sin säsong i Lönnligan med en bortamatch mot Vasalaget Royals. För 16-åriga Michael Fiskari är det då fråga om hans ligadebut.

Fiskari spelar som back och är specialiserad på tacklingar. Som 16-åring är han yngre än de flesta andra han spelar mot.

- För att vara ärlig, så är det lite skrämmande när någon som är två huvuden längre och mycket större kommer emot. Men så länge man går mot fötterna så faller även de största kisarna, säger Fiskari.

Tacklingarna inom amerikansk fotboll skiljer sig ganska mycket från tacklingar inom “vanlig” fotboll. När Fiskari tacklar nappar han tag runt den andra spelarens ben med armarna och försöker lyfta lite uppåt.

Det kan dunsa till ordentligt när spelarna springer in i varandra.

- Blåmärken får man alltid, men med skydd och adrenalinpåslag känner man knappast någonting, säger Fiskari.

Lönnligan, eller Vaahteraliiga, borde ha börjat redan i maj, men på grund av coronaepidemin sköts säsongstarten upp. På lördag möter Butchers Royals i Vasa.

- Det är lite nervöst men jag är jättetaggad för det. Jag har höga förväntningar för vi har en bra laganda och har tränat tätt ihop.