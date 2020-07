Mezzosopranen Lilli Paasikivi: När jag hör ett främmande språk på tv härmar jag det som en papegoja

Lilli Paasikivi småler in i kameran med en sommaräng som syns i bakgrunden.

Lilli Paasikivi, mezzosopran och chef för Finlands nationalopera. Hon sommarpratar om sin kärlek till olika språk och slår ett slag för att tidigarelägga språkundervisningen i skolan. Lilli Paasikivi småler in i kameran med en sommaräng som syns i bakgrunden. Bild: Parad Media, grafik: Baptiste Boidin

För en operasångerska, som förväntas sjunga all världens språk med perfekt uttal, kan en tv-kväll hemma i soffan vara inspirerande.

Helst en kriminalserie där de talar danska, spanska eller italienska. Då börjar hjärnan genast jobba – på ett bra sätt.

Mezzosopranen, operachefen och Vegas sommarpratare Lilli Paasikivi älskar språk. Förutom modersmålet finska talar hon svenska, engelska, tyska, lite franska och italienska.

– Dessutom har jag ofta sjungit sånger på språk som jag inte alls behärskar. Som ryska, tjeckiska, arabiska och jiddisch, berättar Lilli.

Lilli Paasikivi som Amneris i Verdis opera Aida, på Nationaloperan år 2010. Lilli Paasikivio på scen. Bild: Heikki Tuuli/Finlands nationalopera

Då handlar det om att nöta in texten, ord för ord, tillsammans med en expert som har just det språket som sitt modersmål.

– Mina pianopartitur är fulla av post it-lappar och anteckningar med fonetiska tecken.

“Puta madre!”

Att slappna av med en kriminalserie hemma i TV-soffan, efter en lång arbetsdag på operan, kan vara utmanande.

– Jag bara måste få känna efter hur danskan känns i munnen. Hur sjutton gör danskarna för att forma alla de där ljuden? Och spanjorerna och italienarna – hur får de sina språk att låta så som de gör?

– Jag härmar dem som en papegoja. Min man Jaakko är tack och lov van vid mig, ler Lilli.

En av de senaste favoritserierna är spanska La Casa de Papel.

– “Puta Madre” skriker bankrånaren, och laddar om sitt automatvapen. Jag gör samma. Minus vapnet, skrattar Lilli.

Tror på tvåspråkiga skolor

Lilli talar om sin kärlek till språk och berättar hur den från början enspråkigt finska tjejen från Lahtis, så småningom blev mångspråkig – och också lärde sig flytande svenska.

– Tänk om mitt tonårsjag hemma i Lahtis hade vetat att jag en dag ska bo och studera i Sverige? Att jag i mitt kommande arbete som chef för Finlands nationalopera, nästan dagligen skall använda min svenska.

Lilli som nybakad student i Lahtis år 1985. Ett år senare flyttade hon till Stockholm för att studera vid Kungliga musikhögskolan. Lilli Paasikivi på studentdimission. Bild: Privat/Lilli Paasikivi

– Eller att jag en dag ska sitta i radion och tala svenska i en hel timme? Att jag klarar av det och att jag får göra det, det gör mig riktigt stolt och glad.

Viktigt HUR man säger saker – inte bara VAD man säger

I sitt sommarprat i Yle Vega slår Lilli Paasikivi ett slag för att tidigarelägga språkundervisningen och för tvåspråkiga skolor, som är något helt annat än språkbad.

– Och så borde vi finländare få öva upp vår kommunikationsförmåga. Det handlar inte bara om VAD vi säger, utan också HUR vi gör det, slår Lilli fast.

Vegas sommarprat sänds varje vardag kl. 10:03 och 22:15. Du kan lyssna när som helst på Arenan.

Den musikfria podcasten kan du ladda ner och lyssna på också utomlands.

MUSIK

Jan Johansson: Gånglek från Älvdalen

The Real Group: Uti vår hage

Wiener Philharmoniker/Georg Solti: Wagner/Die Walküre, WWV 86B/Act 3: ”Hojotoho Heiaha”

Quartetto Cetra: Crapa Pelada

Lahti Sinfonia/Osmo Vänskä: Sibelius/Kullervo, Op. 7, III Kullervo and his sister: Allegro Vivace

Nationaloperans personal: Paavolle

Finlands nationaloperas orkester och kör/Ulf Söderblom: Pacius/Kung Karls jakt: Act III Hymn ”Och ila vi bort från Finlands strand”

Anne Sofie von Otter: Glück, das mir verlieb

András Schiff: Schubert/4 Impromptus OP 90, D 899. 3: Andante