Estlands ambassadör avgår i protest mot sin egen regering – förklarar sitt beslut i en intervju för Svenska Yle

Estlands ambassadör i Finland Harri Tiido har lämnat sin post i förtid för att han ogillar sin egen regering och det högerpopulistiska regeringspartiet Ekre.

– Min och den nuvarande estniska regeringens världsuppfattning skiljer sig så mycket från varandra. Eftersom regeringen inte tänker avgå, tänkte jag att det är bäst att jag gör det, säger Tiido till Svenska Yle.

Tiido var sista dagen ambassadör i Helsingfors på fredagen efter att ha tjänat hälften av sin fyraårsperiod. Hans efterträdare är inte utsedd ännu.

Källor vid estniska UM säger till Svenska Yle att försvarsexperten och nuvarande direktören för den estniska försvars- och säkerhetstankesmedjan ICDS Sven Sakkov ligger bra till som ny Finlands ambassadör.

Ekre skadar Estlands rykte

Den avgående ambassadören Harri Tiido är speciellt arg på regeringspartiet Estlands konservativa folkparti Ekre.

Partiet driver en nationalistisk, högerpopulistisk och invandrarfientlig politik.

Partiets nyvalda ordförande finansminister Martin Helme har bland annat gjort sig känd för att säga att svarta människor bör visas på dörren.

Hans uttalande "kui on must, näita ust" spred sig runt världen i den engelska versionen "if you're black, go back".

Far och son Helme leder det högerpopulistiska partiet Ekre. Finansminister Martin Helme (t.h.) tog över som partiledare i juli. Han efterträdde sin far Mart Helme (t.v.) som är Estlands inrikesminister. Det estniska Ekre-partiets ledare Mart Helme (t.v.) och sonen Martin Helme (t.h.). Bild: EPA-EFE/VALDA KALNINA

Ex-ambassadören Harri Tiido anser att Ekres politik och uttalanden ligger Estland till last och skadar landets renommé utomlands.

– Ekres uttalanden har minskat Estlands svängrum internationellt och de har också försämrat relationerna mellan Finland och Estland.

Tiido anser att estniska förslag i exempelvis EU inte tas på allvar, eftersom Ekre sitter med i regeringen.

Läppstiftsregeringen

Relationerna mellan Finland och Estland skadades enligt Tiido av inrikesministerns och dåvarande Ekre-ordföranden Mart Helmes påhopp på Finlands nya regering i fjol.

Helme kallade Sanna Marins regering "läppstiftsregeringen" och sa att ett butiksbiträde nu blivit statsminister.

Helmes uttalande fick stor publicitet både i Finland och Estland och ledde till att president Kersti Kaljulaid såg sig tvungen att formellt be om ursäkt av sin finländska kollega Sauli Niinistö.

Harri Tiido och det obligatoriska porträttet av presidenten. Liksom Tiido har president Kersti Kaljulaid varit öppet kritisk mot Ekre-partiets politik. Estlands Helsingforsambassadör Harri Tiido tittar på ett porträtt av den estniska presidenten Kersti Kaljulaid. Bild: Patrick Holmström

– Under våra förra regeringar hade regeringscheferna en mycket tät relation. Premiärminister Jüri Ratas och statsminister Juha Sipilä ringde ofta till varandra, säger Harri Tiido.

– I dag tror jag inte det skulle vara så enkelt för den estniska premiärministern att ringa Finlands statsminister och föreslå något gemensamt projekt.

Representerar sitt land – inte sin regering

Tiido tror dock inte att relationerna mellan Finland och Estland har ansträngts permanent trots att regeringarna just nu betraktar varandra med en viss misstänksamhet.

– Vi får se hur det går i höst. Vi vet inte vad som kommer att ske i Estlands och Finlands regeringar – allt möjligt kan hända, säger Tiido och hänvisar till en eventuell andra coronavåg och nedgången i ekonomin.

Han vill också framhålla att han trots sin kritik av Ekre inte har rätt att neka politikerna att skapa den regering de vill ha.

– Det är mitt problem om jag ogillar dem och inte vill representera dem.

– Jag representerar Estland – inte Estlands regering. Regeringar kommer och går men landet består, säger Tiido som Svenska Yle intervjuade några dagar innan han lämnade Finland på fredagen och drog sig tillbaka till Tallinn som pensionär.