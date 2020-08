Tränarbytet gav omedelbar effekt – Jonatan Johansson ledde TPS till säsongens första seger

Jonatan Johansson hade all anledning att le efter säsongens första seger. Jonatan Johansson, fotbollstränare för TPS herrlag, står och ler med Bild: Tiina Pirilä

Jonatan Johansson fick en smakstart på sitt nya jobb. TPS tog tre tunga poäng och lämnade samtidigt jumboplatsen då man besegrade RoPS på bortaplan.

I slutet av förra veckan presenterades Jonatan Johansson som ny tränare för TPS när Tommi Pikkarainen fick sparken. Tabelljumbon hade förlorat fem raka matcher och Johansson plockades in för att försöka vända på skutan.

Och Johansson fick en flygande start på tränarjobbet i Åboklubben. TPS tog en viktig trepoängare då man besegrade RoPS på bortaplan med 3–2.

– Vi har försökt vara positiva även om säsongen inte börjat så bra som vi ville. Vi har hela tiden vetat att vi är bättre än vad resultaten har visat tidigare, säger Åbolagets första målskytt Junhani Pikkarainen till Ruutu.

Pikkarainen styrde in bollen efter en hörna i den trettonde minuten, men strax före paus kvitterade hemmalaget efter ett klassmål av Enoch Banza. Anfallaren drev in från kanten och skruvade sedan in bollen i krysset med vänsterfoten.

– Vi kunde ha gjort tre mål i den första halvleken medan RoPS gjorde mål på sin enda chans, säger Pikkarainen.

TPS avgjorde i 88:e minuten

I mitten av den andra halvleken skickade Olawale Tehe in 2–1 efter ett snyggt anfall och TPS såg ut att gå mot säsongens första seger. Men slutet av matchen skulle bli en nagelbitare.

Då fem minuter återstod att spela kvitterade Juho Hyvärinen men TPS lät sig inte nedslås av baklängesmålet. Laget satsade framåt och i den 88:e minuten rullade Jonni Peräaho in segermålet.

– Vi trodde på oss själva och segermålet kom. Sen försvarade vi bra, säger Pikkarainen.

Säsongens första trepoängare gjorde att TPS lämnade över jumboplatsen till just RoPS.

– Vi spelade mycket på risk i slutet då vi ville göra mål och då kom också en del misstag, säger Joonas Vahtera som nyligen lånades ut till RoPS från HJK.

Resultat:

FC Inter – IFK Mariehamn 2–1 (1–0)

30 min 1–0 Timo Furuholm

82 min 1–1 Albion Ademi straff

84 min 2–1 Timo Furuholm

HJK – KuPS 2–2 (0–1)

10 min 0–1 Ilmari Niskanen

74 min 1–1 Roope Riski

79 min 1–2 Ilmari Niskanen

81 min 2–2 Tim Väyrynen

Ilves – HIFK 2–2 (2–1)

10 min 1–0 Mikael Almen

14 min 1–1 Sakari Mattila

24 min 2–1 Naatan Skyttä

52 min 2–2 Luis Enrique straff

RoPS – TPS 2–3 (1–1)

13 min 0–1 Juhani Pikkarainen

40 min 1–1 Enoch Banza

67 min 1–2 Olawale Tehe

85 min 2–2 Juho Hyvärinen

88 min 2–3 Jonni Peräaho

SJK – FC Haka 1–1 (0–0)

59 min 0–1 Samuel Chidi

78 min 1–1 Tuco