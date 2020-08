Alexander Ståhlberg gjorde succé på rullskidor – knep FM-guld i Vuokatti

Norrvalla Ski Team-löftet Alexander Ståhlberg tog guld i H20-klassen på 16 kilometer i fristil i FM på rullskidor i Vuokatti. I herrklassen kunde Iivo Niskanen inte rå på Joni Mäki.

Fristilslopp med intervallstart stod på schemat i rullskids-FM i Vuokatti på söndagen.

Ur FSS-perspektiv blev H20-klassen dagens höjdpunkt. Där tog nämligen Norrvalla Ski Teams Alexander Ståhlberg hand om guldpengen.

Redan i gårdagens sprint gav 18-åringen ett formbesked i och med en tredjeplats i kvalet. Norrvallaåkaren slogs ändå ut i semifinal.

Söndagen blev en fullträff. Ståhlberg vann 16-kilometersloppet med tiden 34.23,2. Tvåan Emil Liekari var 7,8 sekunder långsammare.

Skräll i herrklassen

I herrklassen lyckades Iivo Niskanen överraskande nog inte ta sitt andra guld för helgen.

I stället fick Niskanen, som alltså vann gårdagens sprint, se sig besegrad av Pohti Ski Teams Joni Mäki med sju sekunders marginal. Ari Luusua nappade tredjeplatsen.

Av FSS-åkarna var Minkens Kalle Parantainen bäst med sin 20:e plats. Klubbkompisen Remi Lindholm blev 30:e.

På damsidan fanns ett desto mer väntat namn på första plats. Krista Pärmäkoski vann med en halv minuts marginal till silvermedaljören Kerttu Niskanen. Bronset knep veteranen Riitta-Liisa Roponen.

Minkenåkarna Andrea Julin och Heidi Kuuttinen slutade på 17:e respektive 22:a plats, medan IF Femmans Linnea Henriksson var 26:e snabbast.

Resultat:

Herrar, 16 km:

1. Joni Mäki, Pohti Ski Team, 33.19,1

2. Iivo Niskanen, Puijon Hiihtoseura, +7 sekunder

3. Ari Luusua Taivalkosken Metsä-Veikot 85, +11,5

...

20. Kalle Parantainen, IF Minken, +2.01,4

30. Remi Lindholm, IF Minken, +2.28,2

31. August Högnabba, IF Åsarna, +2.30,6

34. Johannes Vuorela, IF Minken, +2.37,7

41. Oscar Högnabba, IF Åsarna, +3.05,4

42. Kevin Lindholm, IF Minken, +3.10,7

49. Benjamin Sundqvist, IF Minken, +3.34,6

52. Alex Svartsjö, IF Femman, +3.55,4

67. Patrik Kuuttinen, IF Minken, +5.39,7

Damer, 12 km:

1. Krista Pärmäkoski, Ikaalisten Urheilijat, 27.23,3

2. Kerttu Niskanen, Vieremän Koitto, +30,9

3. Riitta-Liisa Roponen, Karihaaran Visa, +1.05,5

...

17. Andrea Julin, IF Minken, +2.53,5

22. Heidi Kuuttinen, IF Minken, +3.43,0

26. Linnea Henriksson, IF Femman, +4.25,0

29. Sandra Jordman, Norrvalla Ski Team, +4.54,8

32. Hanna Ray, IK Falken, +5.26,9

33. Jennie Lindvall, IF Åsarna, +5.34,6

40. Jennifer Antell, IF Femman, +9.06,8

H20, 16 km:

1. Alexander Ståhlberg, Norrvalla Ski Team, 34.23,2

2. Emil Liekari, Vuokatti Ski Team Kainuu, +7,8

3. Olli-Pekka Laitila, Vehkalahden Veikot, +26,3