Australiska delstaten Victoria hårt drabbad av covid-19 – nya restriktioner träder i kraft

Undantagstillstånd råder i delstaten Victoria i Australien efter att närmare 700 personer smittats av covid-19 under det senaste dygnet och rekordmånga dött.

Delstaten Victoria som ligger i sydvästra Australien, där bland annat staden Melbourne finns, har drabbats betydligt värre av coronaepidemin än resten av landet. Nu införs hårdare restriktioner i delstaten på nytt.

Restriktionerna i Melbourne är hårdare än övriga delstaten.

Till de nya restriktionerna hör bland annat att alla som bor i Melbourne får maximalt röra sig 5 kilometer från hemmet och utegångsförbud gäller klockan 20–05. Alla som bor utanför Melbourne ombeds stanna hemma.

– Alla som bryter mot utegångsförbudet riskerar inte bara att bötfällas, utan myndigheter kan också dra er till rätten. Då handlar det inte om 1 652 australiska dollar i böter, utan 10 000, säger Victorias premiärminister Daniel Andrews.

Restauranger, barer, gym och flera andra instanser måste stänga över hela Victoria. Restauranger får däremot erbjuda hätmat.

En del restriktioner börjar gälla genast, övriga träder i kraft från och med midnatt på onsdag. Restriktionerna gäller sex veckor framåt till och med den 13 september.

Myndigheter i Victoria meddelade om de nya restriktionerna under söndagen.

Andra restriktioner är följande: distansundervisning tillämpas, högst en person per hushåll får besöka mataffären per dag och bröllop förbjuds. Daghem stängs också.

Mataffärer, bagerier och annan "nödvändig affärsverksamhet" får hålla öppet.

Utomhusmotion är endast tillåtet i en timme och aktiviteter såsom fiske och golf förbjuds.