Rapartisten Lasse Mellberg: “Jag ville inte leva längre”

Lasse “Redrama” Mellberg har idag varit nykter i tio år. De senaste åren har han kämpat sig igenom både burnout och borrelios. Nu är han äntligen frisk och har släppt ny musik efter många års paus.

Idag är det på dagen tio år sedan Lasse Mellberg gav sig själv ett viktigt löfte som räddade hans liv.

– Då slutade jag använda alkohol och lyckades. Jag hade försökt flera gånger tidigare, men det här datumet har hållit.

När Lasse Mellberg tog det avgörande beslutet att bli nykter hade han kommit till en punkt då han för första gången i sitt liv på allvar tänkte att han inte längre ville leva. Minnena från den här tiden är suddiga.

– Jag var så på botten, säger Lasse Mellberg och fortsätter:

– Jag brast helt totalt som människa, hjärtat krossades. Det var en känsla av att ge upp totalt. Via det fick jag en liten stund av lugn som jag inte kan förklara.

Några dagar senare tog han kontakt med telefonhjälpen för alkoholister och inledde tolvstegsprogrammet som hjälpte honom att bli nykter.

Konstnärskap och smärta

I april 2020, tio år senare efter det viktiga löftet gav Lasse Mellberg, artisten Redrama ut singeln Marinated med refrängen:

Ain´t even funny how you gonna be looking back at these days thinking how did I make it? You marinated in the pain, so today we celebrate it.

Musiken har alltid varit terapi för Lasse Mellberg som började skriva texter på engelska då han var 14 år.

Att stora konstnärer måste marineras i motgångar och lidande för att hitta riktig visdom och kreativitet kan tänkas vara klichéartat.

– Men det ligger någon sanning i det. De här sakerna präglar nog mig.

Ville bli rockstjärna

Musiken har alltid varit terapi för Lasse Mellberg som började skriva texter på engelska då han var 14 år. Skrivandet har alltid varit väldigt tekniskt för honom.

– Jag funderar på varje stavelse och hur de funkar. Att sätta ihop rim är kanske den enda formen av matematik jag gillar. Och de tider i mitt liv jag inte skrivit av glädje har jag mått sämre.

Vid 7-årsåldern fick Lasse Mellberg en gitarr av sin pappa och det blev porten till hans musikaliska bana. Egentligen var drömmen att bli rockstjärna, men i högstadiet kom hiphopen in i bilden via hans lillebror.

Pappans stora betydelse för karriären

Lasse Mellbergs pappa är Bosse Mellberg, en känd gestalt inom jazzmusiken i Finland. Först som vuxen har Lasse Mellberg förstått vilken betydelse hans pappa haft för hans karriär.

– Den musik som spelades hemma har präglat mig mycket. Som liten tror man att det är så det är hos alla. Det är kanske den största musikaliska gåvan jag fått hemifrån.

Sitt stora nationella och internationella genombrott gjorde Lasse Mellberg 2003 med albumet Everyday soundtrack. Succén växte snabbt.

– Helt för snabbt. Därför känner jag igen otåligheten när jag tittar på yngre artister som börjar och tänker att det är bra att det tar sin tid.

Det var också i början av 2000- talet som saker och ting började gå snett för Mellberg.

– Plötsligt hade jag pengar och fick mycket uppmärksamhet, det mådde jag dåligt av. Därför började jag hänga på barer och bjöd kompisarna på drinkar, och hamnade lite i fel sällskap.

Rapartisten Lasse Mellberg med programledaren Ira Hammermann.

Burnout och sjukdomar

Strax före Mellberg gav ut singeln Marinated i april bröt han samtidigt en lång tystnad.

I en video han publicerade på sociala medier två dagar innan singeln kom ut berättade han varför han inte kunnat göra musik på nästan fem år i.o.m att han mått psykiskt och fysiskt dåligt.

Efter många bra år med stora spelningar men också skulder blev Mellberg arbetsnarkoman tills han gick in i väggen.

– Jag sov inte alls på ett par månader.

Mellberg fick diagnos på burnout och allvarlig depression år 2017, men hela tiden hade han en känsla av att det också var något fysiskt fel på honom. Men läkarna ville först inte tro på honom.

Efter otaliga läkarbesök och tester av olika slag blev det till slut klart att han insjuknat i borrelios och sex andra infektioner. Men idag är han äntligen friskförklarad.

– Min dröm är att jag skulle få vara frisk, få göra min musik och att jag ska få ha nära kontakt med min familj och mina brorsöner. Jag hoppas också att min sambo Katri fortfarande orkar se på mig.

