WSJ: Microsoft och Tiktok var nära en överenskommelse – Trumps kommentar om förbud av appen lade förhandlingarna på is

Den amerikanska datajätten Microsoft har förhandlat med Tiktoks kinesiska ägare ByteDance i flera veckor och var nära en affärsöverenskommelse. President Donald Trumps kommentar om att han förbjuder appen har avbrutit förhandlingarna, rapporterar Wall Street Journal.

Microsoft har visat intresse för att köpa den populära applikationen Tiktok, men det är oklart hur det går för affären efter att president Trump meddelade att han planerar förbjuda appen.

Enligt tidningen Wall Street Journal kom Trumps uttalande som en fullständig överraskning för bägge affärsparter.

Parterna kunde ha nått en överenskommelse kring huvudpunkterna på måndag om Trump inte hade uttalat sig som han gjorde, skriver tidningen. Efter Trumps uttalande lades förhandlingarna på is.

Trump har anklagat Kina för att använda appen Tiktok för spionage och vill därför förbjuda den. Det här trots att appen försökt ta avstånd från sin kinesiska ägare, bland annat genom att anställa en amerikansk vd.

Tiktok försökte närma sig USA ännu mer efter Trumps uttalande genom att säga att man skapar 10 000 nya jobb inom de kommande tre åren i USA om appen inte förbjuds. Tiktok har i dagens läge 1 500 anställda i USA.

Enligt källor till tidningen har Vita huset deltagit i förhandlingarna och från början gjort det klart att man är intresserade av att göra Tiktok till en amerikansk applikation, vilket gör saken ännu mer förvirrande.

Enligt WSJ har affären mellan ByteDance/Tiktok och Microsoft inte gått i stöpet. Förhandlingarna har pausats i väntan på mer information.

Verkställande direktören för ByteDance, Zhang Yiming, har meddelat att man gärna säljer appen till ett amerikanskt företag.

Tiktoks amerikanska generaldirektör Vanessa Pappas säger att man inte är på väg någonstans och att man satsar på att göra appen mer säker för alla användare.

Enligt statistik har appen laddats ner över 2 miljarder gånger och har mer än 800 miljoner aktiva användare. Tiktok är den mest nedladdade appen just nu och en av världens populäraste applikationer, speciellt bland den yngre generationen.

Trumps uttalande om att förbjuda Tiktok i USA har väckt mycket kritik. Bland andra Facebooks tidigare säkerhetschef Alex Stamos kallar draget radikalt och undrar om uttalandet beror på oro för den nationella säkerheten eller något helt annat.

En del har undrat om Trumps agerande beror på en personlig vendetta mellan honom och appen. För drygt en månad sedan sade sig nämligen ungdomar på Tiktok ha saboterat ett av Trumps kampanjmöten. De bokade biljetter till arenan i Tulsa där han höll tal, men dök inte upp. Det ledde till att knappt 6 200 av arenans 19 000 platser fylldes.

Många av appens amerikanska användare har efter Trumps uttalande lagt upp videor där de talar till Trump och ber honom tänka om. Innehållet i dem varierar.

I en av videorna som spridit sig med rekordfart och gillats över 300 000 gånger kan man se en ung kvinna rada upp tegelstenar medan hon smörjer in sitt ansikte med orange färg – en tydlig pik mot presidentens hudton och muren mellan USA och Mexiko.

– Det här är jag som försöker övertala Trump att låta oss behålla Tiktok, lyder texten till videon.