Samlaren och fotografen Aja Lund: Jag blev inlåst på sopsorteringen under en av mina samlarfärder

Hennes samlande har fört henne till marknader i Estland, på uppköpsresor till Ungern och reportageresor till Spanien och Frankrike. Och förstås till otaliga loppisar och auktioner hemma i Finland.

Vegas sommarpratare berättar bland annat om en gassande sommarlördag när hon blev inlåst på avstjälpningsplatsen.

Fotografen, författaren och samlaren Aja Lund hade precis tömt ett lass med renoveringsavfall vid sopsorteringen i Jakobstad, en sommarlördag i början av 2000-talet.

- Min vana trogen körde jag vidare till de stora avfallshögarna som låg vid sidan av. I en sorts högtidlig extas drogs jag in i berget av skräpskatter och ville skona det som skonas kunde, undan maskinernas förstörande käftar, berättar Aja.

Aja bland sina senaste fynd, på en estnisk marknad. Aja Lr skräpund samlar skrot på estnisk marknad. Bild: Privat/Aja Lund

Fyndade en dörr och julgranspynt

Ackompanjerad av flugornas surr klättrade Aja svettigt mellan spikar och träflisor som rev sår på benen. Hon fyndade en dörr, en hylla och flera små slitna prylar.

- Och mitt i allt såg jag en kappsäck där locket hade gått upp och det glittrade till i kanten, den var fylld av vackra gamla julpynt, säger Aja.

Lite längre in märkte hon ytterligare en kappsäck.

- När jag öppnade den var den full av gamla fotografier. Jag satte mig ner på en brädhög och bläddrade, sjönk ner i berättelserna och blev så sorgsen över att någon hade kastat allt det här.

Inlåst – omringad av höga gallerstaket

När hon så småningom vaknade till från bildernas vackra historier, märkte hon att det var helt tyst på tippen.

- Jag tittade på klockan och befarade det värsta – området hade stängt! Alla hade åkt hem och jag var tillsammans med min bil inlåst och omringad av höga gallerstaket.

Här några av Ajas samlingar. Fotot är hämtat ur boken "Jag är en samlare, jag vill ha mer" som Aja gav ut år 2019. Aja Lunds samlingar med diverse saker. Bild: Privat/Aja Lund

Det var sen lördagseftermiddag och sopsorteringen skulle öppna igen först på måndag morgon.

- Någon smarttelefon med nätuppkoppling hade jag inte på den tiden. Men jag lyckades klättra upp för en vägg och kika in genom ett fönster för att se ett telefonnummer.

Aja fick tag i en kvinna som skickade en avfallstransportör för att öppna porten.

- Ut kom jag, och fick lite småskamset förklara att jag hade gått vilse i avfallsbergets fascinerande gömmor. Men min samlarskam är aldrig större än samlarglädjen!

Föremål är viktiga tidsdokument

Aja Lund sommarpratar om samlandet ur en psykologisk och filosofisk synvinkel, i en tid då många hyllar minimalismen.

För henne handlar det inte om att hamstra, hennes samlande är mer av en analytisk process.

- I vår slit- och slängkultur döstädar vi och minimalistisk livsstil hyllas högt. Jag tycker att man bör tänka efter en och två gånger innan man slänger bort en del av sin historia.

De föremål vi omger oss med är viktiga tidsdokument.

- Med saker följer betydelser, de väcker känslor och samma föremål kan innebära olika saker för olika personer.

- En liten porslinsmus jag fick som tioåring av min pappa är oerhört känsloladdad för mig, men skulle någon se samma mus på en loppis är den antagligen skräp i deras ögon, säger Aja Lund.

Sommarpraten sänds i Yle Vega varje vardag kl. 10:03 och 22:15. Du kan lyssna när som helst på Arenan.

Den musikfria podcasten kan du ladda ner och lyssna på utomlands.

MUSIK

Lisa Rydberg & Gunnar Idenstam: Bach/Sarabande ur Fransk svit i G-dur

Håkan Hellström: Sjung högre

Michael Nyman: The Heart Asks Pleasure First

Dolly Parton: Coat Of Many Colors

Yann Tiersen: Les Jours Tristes

Vasas flora och fauna: Vi köper era gamla saker

Leonard Cohen: Anthem