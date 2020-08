Psykiater Ben Furman vill utmana den traditionella psykoanalysen: Människan har själv lösningen på sina problem

Redan under studietiden utmanade han rådande läror. I dag förespråkar han korttidsterapi och mer modern barnuppfostran.

- Visst har jag försökt att använda mig av samma uppfostringsfilosofi med mina egna barn som jag lär ut till andra.

Vegas sommarpratare Ben Furman har utmanat de traditionella metoderna inom barnuppfostran. Han förespråkar t.ex. belöning för att få barn att agera på ett önskat sätt.

När hans dotter var sju år och de var på väg hem från simhallen satt dottern och sparkade på pappans bilsäte.

- I min desperation kom jag inte på något annat än att säga än: ”Du får 20 penni varje gång du inte sparkar mig”.

Pappa Ben kände sig dum.

- Man kan ju inte betala ett barn för att hen låter bli att göra något dumt. Men till min stora förvåning slutade sparkandet och resten av bilfärden gick bra.

Ben Furman har alltid ifrågasatt normer. Redan som ung utmanade han den rådande psykiatridoktrinen Ben Furman som ung. Bild: Privat/Ben Furman

Ben förstår föräldrar som hellre skulle vilja använda belöning än bestraffning, men som känner sig rådlösa i de situationer då barn agerar på ett sätt som föräldrarna inte accepterar.

- Inte kan man ju belöna barn när de gör fel! Självklart inte, men man kan hitta sätt att locka barn att agera på ett bra eller bättre sätt och sen belöna dem för att de gjort det.

Provokativ redan under studietiden

Ben Furman har varit psykiater och psykoterapeut i snart 40 år. Redan under studietiden utmanade han rådande psykiatridoktriner.

När han specialiserade sig inom psykiatrin på 1970-talet ansågs psykoanalysen vara den enda rätta läran.

- Man hade nästan fått hela folket att tro att homosexualitet var en sjukdom och att kvinnors neuroser berodde på att de led av penisavund. Höpö höpö, tänkte jag.

Idag är Ben en anlitad föreläsare både i Finland och utomlands. Här är han på en konferens i Budapest. Ben Furman föreläser. Bild: ABELFARKASS@ICLOUD.COM

Intresserad av korttidsterapi

Ben Furman såg psykoanalysen som en pseudovetenskap eller kult, som hade spridit sig. Han blev bekant med korttidsterapi och lämnade psykoanalysen.

- Korttidsterapi är på sätt och vis direkta motsatsen till psykoanalys. I korttidsterapi fokuserar man på nutid och framtid, istället för på barndomen och det förflutna.

Ben Furman vill hjälpa människor att hitta lösningar på sina problem genom olika lösningsfokuserade metoder och andra positiva förhållningssätt.

- Människan har själv nyckeln till att lösa sina problem. Nyckeln är bara borttappad av någon anledning, eller så söker man den på fel ställe. Eller så vet man inte att man redan vet svaret.

Ben Furman sommarpratar om olika sätt och metoder att hjälpa människor övervinna sina problem i relationer, barnuppfostran och på arbetsplatsen.

