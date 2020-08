Stormen Isaias uppmäter orkanstyrka igen – svepte in över North Carolina under tisdagsmorgonen

Bild: Copyright � 2019 BACKGRID, Inc./All Over Press

Simmare trotsar stormen Isaias vid Deerfield Beach i Florida. I förgrunden en röd flagga som signalerar att man inte ska simma, i bakgrunden en strand och folk som simmar i vattnet. Bild: Copyright � 2019 BACKGRID, Inc./All Over Press

Stormen Isaias klassas nu som en kategori ett-orkan - den lägsta kategorin på Saffir–Simpsons orkanskala, enligt USA:s nationella orkancenter.

Under helgen svepte Isaias förbi Florida, samt över Dominikanska Republiken och Puerto Rico - där två personer miste livet.

Orkanen som under måndagen rörde sig mot delstaterna North och South Carolina i en hastighet på uppemot meter per sekund nådde North Carolina under tisdagsmorgonen, finsk tid.

Isaias hotar att orsaka stigande vattennivåer längs med delstaternas kust samt orsaka störtregn och översvämningar.

Arbetstagare försöker skydda ett apotek i Florida genom att spika fast paneler. Arbetstagare installerar paneler för att skydda ett apotek i Miami beach.

Tornadovarning har utfärdats

Orkanen som tillfälligt försvagades till en tropisk storm utgör en omedelbar fara för bland annat turistorterna Myrtle Beach i South Carolina, samt Wilmington i North Carolina.

Det nationella orkancentret har uppmanat de drabbade delstaterna att förbereda sig för att skydda liv, men också byggnader, så fort som möjligt. Centret har även utfärdat varningar för tornador fram till tisdag.

En surfare på Deerfield Beach i Florida. En surfare på en regning strand. Surfbrädet är blåvitt, mannen har ljusblå övredel och är våt i håret. Bild: Copyright � 2019 BACKGRID, Inc./All Over Press

Delstaten North Carolinas guvernör Roy Cooper varnade för översvämningar, med förstörelsen från orkanen Florence som slog till år 2018 i färskt minne. Florence orsakade 40 personers död och materiella skador för 17 miljarder dollar i delstaten.

Cooper utfärdade redan i fredags undantagstillstånd i delstaten.

Naturkatastrof efter tung coronavår

Räddningsarbetare samt fordon och helikoptrar står redo för stormen och härbärgen förbereder sig för att ta emot evakuerade invånare.

Coronaepidemin för med sig nya utmaningar, härbärgena måste nu se till att det finns tio kvadratmeter per person för att se till att det är möjligt att hålla social distansering.

Miami Beach i Florida. En mamma med två barn, ett i famnen, ett hon håller i handen. I bakgrunden strand och turkost hav som blåser upp till storm.

Samtidigt är personal på testställen för covid-19 tvungna att fatta beslut om huruvida man ska stänga, hålla öppet eller begränsa öppettiderna, enligt delstatens hälsovårdsmyndighet.

– Folk i North Carolina har under de senaste månadernas pandemi varit tvungna att visa prov på styrka och kraft - och det har inte varit lätt. Men nu måste vi kämpa ännu lite extra. Vi måste försöka hålla varandra säkra från vind och vatten, men också från viruset, sa Roy Cooper.

Stormen har orsakat skador i Florida och två personer har mist livet i Puerto Rico. Ett trafikljus har gått sönder och en del dinglar under det. Bakom syns en palm.

Många företagare är oroliga över hur stor förstörelse Isaias kan komma att orsaka.

– Det är bara att vänta och se, sa Jay Slevin en pizzaföretagare vid turistorten Myrtle Beach som väntas drabbas hårt.

Strandpromenad på Miami Beach. En kvinna i gula shorts och med paraply och en man i vit jacka med huva. De går på en våt strandpromenad, i bakgrunden palmer. Det regnar hårt.

Isaias är den nionde stormen under orkansäsongen 2020.

Källor:

Reuters, BBC, New York Times.