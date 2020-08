Joonas Korpisalo eller Elvis Merzlikins? Före NHL-slutspelet var det hugget som stucket om vem som i omstarten skulle få inleda som Columbus förstemålvakt. Valet föll på Korpisalo som imponerade stort och direkt höll nollan. För att få fortsatt förtroende i den tuffa konkurrenssituationen krävs ändå prickfria insatser i hockeyburen varje kväll.

Många trodde nog att Elvis Merzlikins skulle vakta Columbus mål i den första slutspelskvalmatchen mot Toronto.

NHL-rookien Merzlikins imponerade stort i början av året då han ensam bar målvaktsansvaret i Columbus. Joonas Korpisalo skadade knät då han skulle rädda en straff i matchen mot Chicago den 30 december och knäskadan höll honom borta i hela två månader.

Samtidigt radade Merzlikins upp paradmatcher. Mellan den 12 januari och 8 februari noterades letten för hela fem nollor på åtta matcher.

I en jämförelse mellan målvakterna visar det sig att de har mycket gemensamt. De är jämngamla, kommer från Europa och är ungefär lika stora.

I grundserien hade Merzlikins aningen bättre statistik men Korpisalo kan å andra sidan stoltsera med betydligt mer NHL-rutin. Totalt 127 spelade NHL-matcher mot 33 för Merzlikins.

Columbus målvakter Joonas Korpisalo Elvis Merzlikins Land Finland Lettland Ålder 26 år 26 år Längd 190 cm 191 cm Vikt 83 kg 87 kg Reserverad #62 (2012) #76 (2014) NHL-säsonger 5 1 Matcher (19-20) 37 33 Räddnings-% 91,1 % 92,3 % Insläppta mål 2,60 2,35

Målvakterna hade även en gemensam kontraktssituation. De satt på utgående avtal men båda förlängde under coronauppehållet. Först tecknade Korpisalo ett tvåårskontrakt som i snitt är värt 2,8 miljoner dollar per säsong och veckan senare fick Merzlikins ett lika långt avtal som ger honom 4 miljoner per säsong.

– Visst känns det lite komiskt, säger Korpisalo till Yle Urheilu.

– Det är ändå inget som jag kan påverka och det påverkar inte på något sätt min vardag. Fast visst vill man visa vad man går för, speciellt då vi annars också konstant konkurrerar. Alltid vill man vara bättre än killen bredvid.

Orsaken till att Merzlikins får mer betalt stavas skiljedomstol. Hade Columbus och någon av målvakterna inte kommit överens på egen hand hade en skiljedomstol efter säsongen snickrat ihop kontrakten och då hade de förmodligen tittat mer på den färska statistiken än NHL-rutinen.

Elvis Merzlikins har en stark säsong i bagaget. Elvis Merzlikins i Columbus tröja. Bild: Icon Sportswire / AOP

Då Korpisalo kom till Columbus fick han tävla om istid med Sergej Bobrovskij som utsågs till NHL:s bästa målvakt 2013 och 2017. För ett år sedan valde Bobrovskij att flytta till Florida, vilket öppnade upp för Korpisalo som inledde säsongen som Columbus målvaktsetta.

– Det här är inget nytt för mig. Jag har fått vänja mig vid att konkurrera sedan jag kom hit.

– Det är egentligen bara bra med konkurrens, det tar båda framåt. Såklart vill båda alltid spela och då blir ju den andra alltid besviken. Även den här gången fick vi vänta länge innan beskedet kom vem som skulle få vakta målet mot Toronto, säger finländaren.

Korpisalo imponerade stort och nollade Toronto. Columbus segersiffror skrevs 2–0.

– Visst funderade jag lite på hur farten kommer att kännas då vårt genrep var rätt så tempofattigt. Men jag fick genast tag i rytmen. Det är härligt att få spela riktiga matcher. Jag gjorde några stora räddningar men i övrigt var det en vanlig dag på jobbet.

Joonas Korpisalo lägger vanten på pucken framför nästan på Auston Matthews. Joonas Korpisalo lägger vanten på pucken framför nästan på Auston Matthews. Bild: Andre Ringuette/Freestyle Photo / AFP / Lehtikuva

För ett år sedan stod Columbus för en jätteskräll då laget i den första slutspelsomgången besegrade den överlägsna grundserieettan Tampa Bay med 4–0 i matcher. Även mot stjärnspäckade Toronto slår Columbus ur underläge.

– Förra året visade vi hela ligan att det är onödigt att underskatta oss. Vi vill spela tufft mot Toronto och böka i deras ända och trötta ut dem.

– Deras powerplay är livsfarligt. Grabbarna drog på sig blåstället och då man gör mycket jobb släpar man inte efter och då drar man inte heller på sig utvisningar. Då vi dessutom plockade bort deras kontringslägen blev de väl lite frustrerade, säger Korpisalo.

Vad händer om ett år?

Trots att Korpisalo och Merzlikins sitter på kontrakt för de två kommande säsongerna lär en av målvakterna få flytta på sig om ett år.

Seattle gör nämligen då NHL-entré och ska först värva ihop ett lag genom att plocka en spelare ur varje konkurrerande klubb. Varje lag får bara skydda en målvakt och stalltipset är att Columbus finska general manager Jarmo Kekäläinen inte kommer att tillåta Korpisalo eller Merzlikins gå förlorad till Seattle.

Jarmo Kekäläinen är klubbchef i Columbus. Jarmo Kekäläinen under en presskonferens. Bild: Jason Mowry/Icon Sportswire/All Over Press

För att undvika ett sådant scenario kan Kekäläinen efter säsongen ingå en spelaraffär med en annan klubb som är ute efter en duktig målvakt och få något – en anfallare, back eller reservationsval – i kompensation som han har möjlighet att skydda i expansionsdraften.

Förutom Merzlikins och Korpisalo finns tre lovande europeiska målvakter i klubben. Finländaren Veini Vehviläinen, ryssen och Ässätbekantingen Daniil Tarasov samt letten Matiss Kivlenieks som under säsongen fick spela sex NHL-matcher.

