Coronavåren gav ofrivilligt sommarlov: "Hela världen tog en paus"

Artisten Bubbeli ser in i kameran

Sebastian "Bubbeli" Lindgren ser något positivt i coronapausen. Artisten Bubbeli ser in i kameran Bild: Jesper Ceder

Coronakrisen har skakat om kulturvärlden och har fått kulturutövare att tänka över sin arbetssituation i sommar. Sebastian “Bubbeli” Lindgren har tagit ledigt och levt på sparade pengar, teatergruppen Glitcher har kommit ansikte mot ansikte med sina egna arbetsmetoder. Samtidigt finns hopp om en kreativ höst.

Coronakrisen har gjort det svårt för många unga i sommar. I juni var över 30 000 fler 15-24-åringar arbetslösa jämfört med förra året. I åldersgruppen 25-34 var 24 000 fler arbetslösa än under samma tid förra året. En bransch som har drabbats hårt är kulturbranschen, på grund av hårda restriktioner och inställda evenemang.

Sebastian Lindgren, känd under artistnamnet Bubbeli, har påverkats starkt av en sommar präglad av coronarestriktioner. Både planmässigt och ekonomiskt.

- Vi hade ganska många spelningar som blev inställda. Jag har i princip tagit semester i sommar och levt på sparade pengar, berättar han.

Lindgren är inte ensam att som musiker drabbas av coronarestriktioner. Musikfestivaler världen över har ställts in eller skjutits upp för att stoppa smittspridningen. Samtidigt uttrycker kommuner i Finland sin oro över hur coronaläget och kommunernas ekonomi påverkar kulturverksamheten.

Teater- och scenkonsten har också drabbats hårt. Teatergruppen Glitcher som består av skådespelarna Emelie Zilliacus, Josefine Fri och Martin Paul har också de tagit ofrivilligt sommarlov då flera planer har blivit på hälft.

- Arbetsmässigt har det varit lugnt största delen av sommaren. I början av sommaren gjorde vi en digital föreställning för Hangö teaterträff, efter det har vi inte haft något. Om två veckor har vi en föreställning igen, berättar Martin Paul, en av skådespelarna i gruppen.

Teatergruppen Glitcher i sin kortfilm "Distant Dildos - Whatever happened to The Porn Horror Musical?" Teatergruppen Glitcher ligger i en hög Bild: Marika Hill

Kulturproducenter hittar nya vägar

Maria Bäck är utbildningsansvarig för kulturproducentlinjen på Arcada. En utbildning med många kulturtörstiga studeranden vars praktik har blivit på hälft och sommarjobb inte har blivit av.

- Jag vet att många har jobbat med annat, exempelvis inom servicebranschen. Man har behövt sätta sin egna yrkesidentitet på paus. Det handlar ju sist och slutligen om att försörja sig själv och sitt liv, säger Maria Bäck.

Maria Bäck, utbildningsansvarig för kulturproducentlinjen på Arcada Maria Bäck ser in i kameran Bild: Arcada

På utbildningen har man arbetat mycket digitalt under våren, med kreativa lösningar och internationella samarbeten. Bäck ser hur studerande på utbildningen trots motvind har hittat sin väg utvecklingsmässigt.

- Den här våren har utmanat det kreativa. En köksanalys kan vara att många kulturutövare i och med att de själva inte haft möjlighet att utöva sin kultur har testat på nya sätt att hitta hållbara lösningar. Det finns fantastiska lösningar kring museer och artister som har gått online.

Sebastian “Bubbeli” Lindgren studerar musikproduktion på Pop & jazzkonservatoriet men har precis som många andra tagit tillfället i akt att arbeta kreativt på andra sätt under sommaren.

- Jag har gjort ganska mycket ny musik under mitt musikprojekt Also international.

En möjlighet att upptäcka nya saker

Sebastian Lindgren och teatergruppen Glitcher försöker se det positiva i pausen.

Alla medlemmar i Glitcher studerar eller har studerat på Teaterhögskolan i Helsingfors och har i och med det haft fullt upp med studierna innan sommaren.

- Vi har behövt syna oss själva, hur vi jobbar och hur mycket vi vill jobba. Vi har fått komma ansikte mot ansikte med våra egna arbetsmetoder och arbetsprocesser, säger Martin Paul från Glitcher.

Sebastian Lindgren ser turen i oturen med en abrupt paus.

- Jag höll på att spela in en skiva under våren men vi tog en paus på grund av corona. Det var ändå bra eftersom jag inte var riktigt nöjd. Vi hade lite för bråttom. Men sen var det som att hela världen kunde ta en paus, säger han och avslöjar att han ska tillbaka till studion under hösten.

Sebastian Lindgren ser fram emot en kreativ höst. en gitarrist på scenen Bild: Nina Bergman / Yle

Lindgren förstår att pandemin har slagit hårt och att den har varit jobbig för många. Men för honom var pausen bra.

- Den här pausen har varit riktigt nödvändig. Under sommaren har jag fått tid att reflektera över vad jag har åstadkommit. Jag har tidigare bara levt i situationen och tänkt på vad jag ska göra till näst. Man glömmer lätt bort vad som är det viktiga, nuet, för att uttrycka sig poetiskt.

Trots en välbehövlig paus ser Martin Paul från Glitcher fram emot att göra teater igen.

-Det kliar alltid i fingrarna så fort jag får ledigt. Men det kanske är för att man är så van med att jobba. Speciellt när man jobbar med något man tycker så mycket om, berättar han.