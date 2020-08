HUS vd: Andra vågen är redan här – "Om vi fortsätter så här har vi problem redan inom loppet av en månad"

Coronavirusets andra våg pågår redan i Finland, enligt vd:n för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS Juha Tuominen.

– Den bröt ut redan under första veckan i juli. Fram till dess sjönk antalet nya virusfall i jämn takt, men efter det har antalet fall ökat stadigt, sa Tuominen i Yles program A-studion på onsdag kväll.

Orsaken till att antalet covid-19-fall har ökat är att människor börjat röra på sig mer, menar Tuominen. Enligt honom är utvecklingen oroväckande, och han förutspår att antalet nya fall fortsätter öka om inte människor förändrar sina beteenden.

- Min bedömning är att vi står inför problem redan inom loppet av en månad ifall vi fortsätter som nu. Vi måste nog göra något för att dämpa smittspridningen.

Regeringen förbereder för tillfället nya åtgärder för att undvika ett liknande coronaläge som i våras.

– Vi står inför flera reella hot, men vi har alla möjligheter att vända på trenden. I den här situationen måste man vara väldigt alert, sa familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) i kvällens A-studio.

Rekommendation om ansiktsskydd inom kort



Diskussionen om ansiktsskydd är än en gång aktuell. Frågan debatterades flitigt redan i våras.

I Finland har man åtminstone inte ännu gått in för att rekommendera användningen av ansiktsskydd, men Institutet för hälsa och välfärd bereder för tillfället en rekommendation.

Institutet reder ännu ut detaljer kring rekommendationen, sa Kiuru i A-studio.

– Det är viktigt att sådana här saker genomförs ordentligt i Finland, så att man inte svänger ihop dem med vänster hand på ett par dagar.

En fråga som enligt Kiuru ännu måste diskuteras är till exempel vem som ska betala mindre bemedlade personers ansiktsskydd. Att rekommendera ansiktsskydd år hela befolkningen fungerar inte på lång sikt, menar hon.

THL:s generaldirektör Markku Tervahauta lovade en rekommendation redan under den här veckan, men det ser ut att dra ut på tiden. Kiuru tror att finländarna kan vänta sig en rekommendation inom loppet av några dagar.

– Jag antar att de (THL) behöver några dagar extra.

Också Tuominen på HUS är för en rekommendation om användning av ansiktsskydd.

– I första hand måste man fundera på hur man beter sig på allmänna platser. Ifall man måste tillbringa en längre stund i närheten av andra människor, till exempel på konserter, borde man rekommendera ansiktsskydd. En annan situation där det kunde vara bra är i kollektivtrafiken under rusningstid i de landskap där coronaviruset är närvarande.

Institutet för hälsa och välfärd och Social- och hälsovårdsministeriet informerar om rekommendationen gällande ansiktsskydd på torsdag. Enligt Kiuru handlar det främst om att ''göra en situationsanalys''.

Här kan du se kvällens avsnitt av A-studion:



Artikeln är en översättning av Yle Uutisets artikel HUS:n toimitusjohtaja: Toinen aalto on jo täällä – "Jos me jatkamme samalla tavalla, silloin meillä on ongelma kässissämme jo kuukauden kuluessa" skriven av Petra Nykänen. Översättning: Josefin Flemmich.