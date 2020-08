Jaro utnyttjade VPS svaga försvarsspel – tillresta fans packade ihop efter fyra baklängesmål

FF Jaro spelade ut VPS enligt noter i det Österbottniska derbyt. Efter 20 minuter ledde laget redan med 3–0 och matchen var då avgjord. KPV vann i sin tur sin första match med nya tränaren.

Senast FF Jaro och VPS möttes ett seriederby var 2015, säsongen då Jakobstadslaget föll från ligan till division 1. Förra hösten degraderades även VPS och i kväll var det dags för det första mötet mellan antagonisterna.

Men så mycket till match blev det inte. Jaro avgjorde redan i den första halvleken och vann till slut med hela 6–1.

Jaro inledde piggt och ledningsmålet kom i den tionde minuten. Gästernas försvarsspel var lamt då Topi Järvinen bröt in från kanten, snurrade bort Ville Koskimaa och prickade in bollen via Giuseppe Lo Giudices fot.

Sju minuter senare låg bollen i Vasalagets mål för andra gången. Jaro kontrade och Joni Remesaho frispelade Severi Kähkönen som enkelt rullade in 2–0.

Och Vasalagets misär tog inte slut där. I den 20:e minuten var försvarsspelet under all kritik när Anthony Olusanya satte 3–0 för Jaro via Ville Koskimaas ben.

Tre Jaromål i båda halvlekarna

Hemmalaget hade också bud på ytterligare några mål innan man släppte in VPS i slutet av den först halvleken. Först fick Steven Morrissey ett bra läge och sedan frispelades Momodou Sarr men han chippade bollen över målet.

Tidigt i den andra halvleken hade VPS en boll i mål som dömdes bort för offside, och i stället för en reducering gick Jaro upp i en fyramålsledning. Will Inalien hade bara varit på planen i en minut då han tog emot bollen och placerade in 4–0.

I samma veva packade några av de tillresta Vasafansen ihop sin banderoll och började lämna läktaren. Jaro passade då också på att göra 5–0 genom Severi Kähkönen.

Då sju minuter återstod att spela fick VPS in ett tröstmål. Momodou Sarr blev lagets enda målskytt i matchen. I slutskedet fastställde sedan Inalien slutresultatet 6–1 på straff.

Seger för KPV

KPV som i lördags sparkade Jani Uotinen leddes i kväll av nye tränaren Miika Juntunen då man ställdes mot SJK Akatemia på hemmaplan. Och det blev en klar seger för KPV mot jumbon.

Aboubakar Doumbia satte 1–0 i den 19:e minuten och strax före paus gjorde Sebastian Mannström två mål på fyra minuter. I början av den andra halvleken spikade Aleksi Tarvonen slutresultatet 4–0.

Resultat:

FF Jaro – VPS 6–1 (3–0)

10 min 1–0 Topi Järvinen

17 min 2–0 Severi Kähkönen

20 min 3–0 Anthony Olusanya

54 min 4–0 Will Inalien

57 min 5–0 Severi Kähkönen

83 min 5–1 Momodou Sarr

89 min 6–1 Will Inalien straff

KPV – SJK Akatemia 4–0 (3–0)

19 min 1–0 Aboubakar Doumbia

37 min 2–0 Sebastian Mannström

41 min 3–0 Sebastian Mannström

51 min 4–0 Aleksi Tarvonen

KTP – MyPa 3–2 (1–1)

9 min 0–1 Nathael Ishii

43 min 1–1 David Ramadingaye straff

47 min 1–2 Jari Hassel

49 min 2–2 Antti Mäkijärvi

90+4 min 3–2 Ruxi

AC Kajaani – AC Oulu 1–1 (1–1)

29 min 1–0 Hussein Mohamed

38 min 1–1 Jere Aalikko

Bildkälla: Elisa Viihde