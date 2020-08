Närmat i Åboland dag 3 - onsdag: Dags att leta läckra, lokala råvaror i Nagu

På onsdag nappar det! Matias Jungar och Michael Björklund kommer att prata en hel del fisk under onsdagen. Matias håller i ett kastspö och Micke tittar nyfiket på. Bild: Yle/Sam Stäuber

Matäventyret med kocken Micke Björklund och programledaren Matias Jungar fortsätter i dag onsdag. Vilka närproducerade råvaror hittar de i den åboländska skärgården? Var kommer de att tillreda lunchen och middagen?

I Närmat är utmaningen att använda enbart närproducerat under fem dagar, baserat på tips som lämnats in av Svenska Yles publik. Enligt reglerna får en råvara användas bara en gång under den här veckan. Matresan börjar i den västra delen av Åboland och i slutet av veckan kommer duon att röra sig på Kimitoön.

Vill du erbjuda en råvara? Hör av dig till Mickes tipstelefon 041-714 3998.

Följ med hur det går för Matias och Micke hela dagen. Missa inte heller livesändningen på webben klockan 19-20 i kväll. Då har du möjlighet att chatta med Micke Björklund om fiskrökning.

Här nedanför uppdaterar vi timme för timme.