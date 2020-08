Närmat i Åboland dag 4 - torsdag: I dag ska Micke och Matias hitta godsaker i Pargas

Kocken Micke Björklund och programledaren Matias Jungar fortsätter i dag sin resa genom Åbolands skärgård för att hitta lokala råvaror.

I Svenska Yles satsning Närmat är utmaningen att laga mat av enbart närproducerade råvaror under fem dagar, baserat på tips som lämnats in av publiken. Enligt reglerna får en råvara användas bara en gång under den här veckan.

Många råvaror är redan förbrukade som lammkött, hjort, fänkål, rödbeta, ankägg, potatis, blåstång, älggräs, dill och flera olika fiskar. Men det finns mycket kvar att utforska.

I dag rör sig duon i Pargastrakten och i morgon är det Kimitoön som gäller. Vill du erbjuda en råvara? Hör av dig till Mickes tipstelefon 041-714 3998.

Här nedanför kan du följa med vad som händer under dagen.