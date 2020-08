Världsrekordinnehavaren Hans Mäenpää: Kicken jag fick efter att ha skidat 472 kilometer på ett dygn påminde om ett drogrus

Laestadianism, droger – och världsrekord. Från urspårat partyliv till en skidkarriär på rätt spår. Den mest extrema prestationen är världsrekordet i 24 timmar skidåkning.

Sedan Vegas sommarpratare Hans Mäenpää för tio år sedan började satsa på idrotten har han utmanat sig själv otaliga gånger. På meritlistan finns fem maratonlopp, fyra Nordenskiöldslopp på 220 kilometer och nio Vasalopp.

I vintras nådde han 36:e plats i Vasaloppet – en exceptionell prestation av en 40-årig före detta drogmissbrukare och laestadian som aldrig fick tävla som barn.

Den prestation han är mest känd för är ändå världsrekordet i 24 h skidåkning. Idén fick han redan 2010 när han såg ett klipp om loppet på Youtube.

– Jag räknade snabbt i huvudet och tänkte – inga problem, det där rekordet kommer jag att ta!

Och visst, världsrekord skulle det bli. Men det var först 2018 som han ställde sig på startlinjen.

Som barn skidade Hans i spåret bakom huset, men fick p.g.a. uppväxten i en laestadianfamilj aldrig delta i tävlingar. Hans Mäenpää skidar som barn. Bild: Privat/Hans Mäenpää

Fastade och tränade tills han svimmade

Uppladdningen inför världsrekordförsöket var tuff. Året innan tränade Hans alla långpass utan morgonmål med enbart vatten i kroppen.

Tanken var att vänja kroppen vid känslan av att vara utan energi, vilket den alltid blir under långlopp. Under en period prövade han också på att vara helt utan mat.

– Jag tränade varje dag, jobbade tolvtimmars-pass och drack enbart vatten. Det är nog inget jag skulle rekommendera.

Det gick bra till en början, men dag elva kom väggen emot.

– Varje gång jag försökte stiga upp ur sängen, så svimmade jag. Då sa sambon ifrån. Nu fick det räcka.

Känslokollaps efter målgång

Under själva loppet låg fokus på att med tjugo minuters mellanrum dricka sportdryck och en gång i timmen byta till nyvallade skidor.

När hans tuffaste medtävlare, norrmannen Daniel Strand, hoppade av klockan elva på kvällen, visste Hans att rekordet var hans – trots att det återstod elva timmar skidåkning.

Slutresultatet: ofattbara 472 kilometer.

– Känslan att komma i mål var obeskrivlig. Jag föll ihop, inte av trötthet, utan mer av känslokollaps. Jag må vara hård på ytan, men det är alltid känslosamt när jag kommer i mål efter ett lopp.

Mäenpääs träningsmetoder har inte alltid varit särskilt sunda. En tid åt han inte alls. Hans Mäenpää kör ett skiergpass hemma i Jakobstad. Bild: Mikael Oivo / Yle

De extrema idrottsprestationerna är som ett drogrus

Som byggarbetare och montör av partytält har Hans ofta gjort arbetspass på 15-20 timmar. Rekordet ligger på osannolika 63 timmar i sträck.

Skillnaden i trötthet efter ett extremt arbetspass och en extrem idrottsprestation är som natt och dag.

– Efter ett jobbpass på 63 timmar är man så trött att man hoppar över duschen och stupar rätt i sängen och slocknar, men efter alla mina extrema idrottsprestationer har jag inte fått tag i sömnen.

Hans har suttit vaken om nätterna, njutit – och ätit.

– Kicken man får av att pressa kroppen och klara av enorma fysiska prestationer påminner faktiskt om ett drogrus. Det är ett slags eufori. Man känner sig oövervinnerlig. Energin flödar i kroppen.

Hans Mäenpää talar av erfarenhet. Under hela sitt vuxna liv har han utmanat kroppen, först med droger och jobb och senare med sitt extrema idrottande.

Efter ett av sina sista drogrus klättrade han en måndagsmorgon upp på ett högt tak, som han nästan halkade ner för. I dag utmanar han sig istället med idrottsprestationer.

Efter världsrekordloppet var känslan att träffa familjen obeskrivlig. Här tillsammans med döttrarna: Wanja, Wilma, Wenla och Wilja. Hans Mäenpää ute i snön sittande på stol omgiven av döttrarna Wanja, Wilma, Wenla och Wilja. . Bild: Privat/Hans Mäenpää

Bra självförtroende men dålig självkänsla

Hans är inte särskilt kaxig, men när det kommer till att pressa kroppen till det yttersta är tron på den egna förmågan stenhård.

Varifrån kommer självförtroendet?

– Uppväxten med elva syskon och det hårda fysiska byggnadsarbetet är säkert faktorer som spelar in.

– Den hårda moralen som jag fått med mig från min uppväxt inom laestadianismen är säkert också en del av sanningen.

Om självförtroendet är på topp är det ändå värre med självkänslan.

– Jag tror nog jag kan slå världsrekord, men jag har svårt att tro på att jag verkligen är en duktig skidåkare. Det är konstigt. Och ännu svårare är tron på mig själv som människa.

Största vinsten är att han fortfarande håller på

För att nå OS eller VM behöver man inom skidåkningen påbörja en elitsatsning i tonåren. Själv började Hans träna på allvar först när han var i 30-årsåldern och slutade röka tobak.

På frågan om han är besviken över att han på grund av den stränga uppväxten i en laestadianförsamling inte fick chansen att satsa i unga år, blir svaret nej.

– De flesta av de som satsar i unga år har lagt av när de fyllt fyrtio. Min största seger är inte världsrekordet – utan det faktum att jag fortfarande håller på.

Hans Mäenpää sommarpratar om sin dragning till det extrema. Om uppväxten inom laestadianismen, om sitt droganvändande – och om världsrekordet i 24 h skidåkning.

Vegas sommarpratare sänds varje vardag kl. 10:03 och 22:15. Du kan lyssna när som helst på Arenan.

Den musikfria podcasten kan du ladda ner och lyssna på också utomlands.

MUSIK

Def Leppard: Hysteria

Bon Jovi: It´s My Life

The Pogues: Fairytale of New York

Beatles: I´m so Tired

Björn Afzelius: Ikaros

The Sound: Winning

Queen: We are the Champions

Freddie Wadling: Blott en dag