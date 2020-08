Finansminister Matti Vanhanen: "Alkoholskatten kan höjas nästa år"

Regeringen ska beakta privatimporten från Estland då den beslutar om Finlands skatt. Alkon myymälän sisällä on hyllyssä punaviinipulloja, rivi jatkuu pitkänä. Kuvan tarkennus on lähimmissä olevissa pulloissa. Lähimpien pullojen kaarevista pinnoista erottuu sanat ATLANTICO ja ESPORAO. ATLANTICON hinta on 11.43 euroa. Bild: Retu Liikanen / Yle