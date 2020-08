Komarovs Islanders skickade Barkovs Florida på sommarlov – rivjärnet på passningspoäng i slutspelsdebuten

New York Islanders tog vara på sin andra matchboll. Leo Komarov återvände till laguppställningen till match nummer fyra mot Florida Panthers – och ”Isles” lämnade inte något åt slumpen. Segersiffrorna skrevs 5–1.

En match lyckades Florida vinna i den första slutspelsomgången. Men i den andra dusten med kniven mot strupen fick Panthers aldrig upp ångan på riktigt.

New York Islanders gick upp i 2–0-ledning snabbt efter en dubbelsalva av Anthony Beauvillier. I slutet av den första perioden fick Panthers ändå spela power play och med en man mer på isen lyckades pantrarna reducera till 1–2.

Mike Hoffman agerade målskytt på passning av bland andra Aleksander Barkov.

Jakten på en kvittering kom ändå inte i gång på allvar. Islanders lyckades försvara bort de farligaste lägena och då Brock Nelson dessutom satte in 3–1 i den andra ändan såg det illa ut för Panthers i den andra periodpausen.

Komarov fick assist

Barkov kom nära att reducera i den tredje perioden då han var först på en retur med ett gapande tomt mål framför sig, men Ryan Pulock lyckades slänga sig i sista sekund och fick klubban i vägen för skottet.

Då Matt Barzal sedan satte in 4–1 halvvägs in i den tredje perioden stod det i praktiken klart att Islanders skulle punktera matchserien och avancera till slutspelets första omgång. Jean-Gabriel Pageau satte ännu in 5–1 i tomt mål. Komarov noterades för en assist till målet.

Resultat, NHL:

Florida – NY Islanders

FLA Barkov 0+1, +/- 0, 21:01

FLA Haula 0+0, -3, 15:04

NYI Komarov 0+1, +1, 12:10

NY Islanders avancerar med 3–1 i matcher.

Senare i natt:

Arizona – Nashville

Arizona leder med 2–1 i matcher

Montreal – Pittsburgh

Montreal leder med 2–1 i matcher

Chicago – Edmonton

Chicago leder med 2–1 i matcher

Columbus – Toronto

Columbus leder med 2–1 i matcher

Minnesota – Vancouver

Vancouver leder med 2–1 i matcher