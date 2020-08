Över en miljon coronafall i Afrika - bara toppen av ett isberg befarar WHO

Den sydafrikanska änkan Colette Leslie samt barnen Curtley och Adreulishe sörjer deras make och far Andrew Leslie som dog av corona.

Den sydafrikanska änkan Colette Leslie samt barnen Curtley och Adreulishe sörjer deras make och far Andrew Leslie som dog av corona. Den sydafrikanska änkan Colette Leslie samt barnen Curtley och Adreulishe sörjer deras make och far Andrew Leslie som dog av corona.

I Afrika har man nu bekräftat över en miljon coronafall. Hälften av dem har registrerats i Sydafrika, där man enbart i går rapporterade över 8 000 nya fall. Sydafrika är därmed på femte plats i världen efter USA, Brasilien, Indien och Ryssland.

I Afrikas folkrikaste land Egypten där kontinentens första fall påträffades i vintras, har man registrerat 95 000 fall medan Nigeria har rapporterat 45 000 fall. Läget är särskilt allvarligt även i Ghana och Algeriet.

Världshälsoorganisationen WHO befarar ändå att det verkliga antalet smittade i Afrika är betydligt större och att de bekräftade fallen endast utgör "toppen av ett isberg."

Enligt WHO:s experter kan det verkliga antalet smittade vara 10 gånger eller till och med 100 gånger större än vad som har bekräftats.

Kurvan pekar dessvärre uppåt eftersom antalet registrerade coronafall i Afrika mer än fördubblades under juli månad.

Fattigdom, politisk ovilja

WHO har länge varnat för att en pandemi kan ha ödesdigra följder i afrikanska länder som redan lider av svag hälsovård, kombinerat med utbredd fattigdom och livsmedelsbrist

Enligt det afrikanska smittskyddscentret CDC har 700 000 insjuknade repat sig medan 22 000 har avlidit, men detta antas vara siffror i underkant som inte talar om hela sanningen.

Testandet är på en låg nivå, hälsovårdens infrastruktur är bristfällig och det råder utbredda fördomar mot folk som smittas. Många undviker därför att testa sig eller vill inte avslöja om de har testat positivt.

Sydafrika är det värst drabbade landet i Afrika med nära 10 000 avlidna och över en halv miljon smittade. Här delar frivilliga ut mat utanför en kyrka i Johannesburg. Sydafrika är det värst drabbade landet i Afrika med nära 10 000 avlidna och över en halv miljon smittade. Här delar frivilliga ut mat utanför en kyrka i Johannesburg.

En del länder lider också av politisk ovilja bland beslutsfattare att ta itu med problemet. Till exempel Tanzania har inte gett någon trovärdig statistik om coronaläget i landet.

- Kontinenten är i ett avgörande skede. Viruset har spridits från större städer till landsbygden och länder borde därför decentralisera kampen mot corona för att hålla jämna steg med utvecklingen, säger WHO:s regionala chef Matshidiso Moeti.

- Det är hög tid för länderna att agera nu, kräver Moeti

WHO förutspådde i maj att pandemin kan kräva upp till 190 000 dödsoffer i Afrika inom tolv månader. Upp till 44 miljoner människor riskerar att smittas om man inte vidtar effektiva motåtgärder befarade WHO och "det kunde överrumpla hälsovårdens kapacitet över hela Afrika", varnade WHO.

"Flyger blinda"

I det värst drabbade landet Sydafrika, fungerar hälsovården än så länge och man har inte nått full kapacitet i sjukhusen vad gäller bäddplatser.

Sydafrikas hälsovårdsminister Zweli Mkhize säger att det verkar som om toppen har nåtts och att kurvan börjar peka nedåt i de värst drabbade och mest tätt bebodda regionerna i landet.

- Vi har ännu bäddkapacitet, men det finns en verklig risk för en andra våg så kampen får aldrig överges, säger Mkhize.

Coronatestandet är på alltför låg nivå över hela Afrika, klagar WHO Sjukskötare i Johannesburg i Sydafrika utför provtagning för coronavirus. Bild: imago images/Xinhua/ All Over Press

Experter är oroade över att testandet är på så låg nivå att många länder "flyger blinda" vad gäller virusets spridning.

WHO rekommenderar åtminstone ett coronatest per vecka per 1 000 invånare men det är få länder som har nått upp till målet.

- Det händer mycket mer än vad vi ser med våra ögon. Vi måste verkligen trappa upp testandet för vi kan inte vidta de motåtgärder som krävs om vi inte känner till spridningen, säger Michelle Gayer vid biståndsorganisationen International Rescue Club.

Över 50 000 döda i Mexiko

I Mexiko har över 50 500 smittade dött av coronaviruset, då man man registrerade över 800 avlidna under det senaste dygnet.

Viruset har spridits snabbt i Mexiko. För bara två veckor sedan hade man registrerat 40 000 dödsfall. Mexiko är nu på tredje plats i världen vad gäller antalet avlidna, efter USA och Brasilien.

Totalt har man bekräftat över 460 000 coronafall i Mexiko som har 128 miljoner invånare.

Källor: WHO, Reuters, Guardian