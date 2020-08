Bröderna Riski visade vägen då HJK slog KuPS – Jaros derbyvecka blev en fullträff

Förra veckan kryssade de i Helsingfors – men den här veckan var HJK numret större än KuPS. I division 1 har Jaro haft en riktig drömvecka.

Det var inte länge sedan KuPS och HJK möttes senast. I förra veckans match i Helsingfors slutade matchen mellan toppklubbarna 2–2.

HJK:s Tim Väyrynen hittade nätmaskorna i den matchen, och på söndagseftermiddagen i Kuopio var det han som öppnade målskyttet. Riku Riski frispelades i straffområdeskanten i den sjunde minuten, och Riski hittade Väyrynen med en sidledspassning.

I den andra halvleken skulle bröderna Riski bjuda på show.

Åtta minuter in i den andra halvan fick Roope Riski relativt ostört vandra in mot straffområdeskanten och skjuta in bollen med ett lågt skott. Fyra minuter efter det satte stänkte Riku Riski in 3–0 för HJK.

Riku Riski. Riku Riski gjorde HJK:s båda mål. Bild: Matti Raivio/All Over Press

– En utmärkt bortainsats av oss. Det här var säkert vår mest stabila insats denna säsong, tyckte "Klubis" tränare Toni Koskela.

Helsingforslaget förorsakade därmed KuPS första förlust och stiger till andra plats i tabellen. Laget har en poäng mer än KuPS och två mindre än de nya serieledarna Inter. HJK har spelat en match mindre än de andra lagen i tättrion.

FC Inter toppar serien tack vare en 2–0-seger hemma mot Haka i dag. Timo Furuholm förde Åbolaget i ledning i den första halvleken och i slutsekunderna av matchenlyfte Matias Ojala in tvåan.

Frans Grönlund sänkte RoPS

IFK Mariehamn har i sin tur parkerat i mittenskiktet av tabellen.

På söndagen gästade man seriejumbon RoPS och tog säsongens tredje seger. Men den satt hårt inne.

Matchhjälte blev inhopparen Frans Grönlund. Nyförvärvet från Pargas IF byttes in på stopptid – och avgjorde matchen i den tredje tilläggsminuten. Det var Grönlunds första ligamål, i hans andra match med "Grönvitt".

RoPS mål gjordes av Zurab Tsiskaridze och Joonas Vahtera, medan Albion Ademi och Akseli Pelvas stod för gästernas två första mål.

Perfekt derbyvecka för Jaro

I division 1 har Jakobstadsklubben Jaro haft en riktig supervecka.

I onsdags derbykrossade man VPS med hela 6–1 på hemmaplan. I dag manglade man en annan rival, då laget bortaslog KPV med hela 4–0.

Söndagskvällens Jaromålskyttar var Markus Kronholm, Joni Remesaho, Severi Kähkönen och Anthony Olusanya.

VPS bjöd däremot inte på någon värst imponerande insats hemma mot AC Kajaani. David Popa satte en straff för Kajanalaget i den första halvleken, medan Momodou Sarr kvitterade i den 57:e minuten.

I en haltande tabell ligger Jaro på andra plats, VPS på femte plats och KPV som nia.

Resultat:

Fotbollsligan:

RoPS – IFK Mariehamn 2–3 (1–1)

23' 1–0 Zourab Tsiskaridze

40' 1–1 Albion Ademi

54' 1–2 Akseli Pelvas

57' 2–2 Joonas Vahtera

90+3' 2–3 Frans Grönlund

Publik: 1 225

Inter – Haka 2–0 (1–0)

25' 1–0 Timo Furuholm

90+3' 2–0 Matias Ojala

Publik: 1587

FC Lahti – Ilves 3–2 (2–0)

31' 1–0 Jasin Assehnoun

45+1' 2–0 Teemu Jäntti

64' 3–0 Jasin Assehnoun

81' 3–1 Diogo Tomas

89' 3–2 Diogo Tomas

Publik: 2 074

KuPS – HJK 0–3 (0–1)

7' 0–1 Tim Väyrynen

53' 0–2 Roope Riski

57' 0–3 Riku Riski

Publik: 2450

Division 1:

VPS – AC Kajaani 1–1 (0–1)

41' 0–1 David Popa

57' 1–1 Momodou Sarr

Publik: 862

KPV – Jaro 0–4 (0–2)

7' 0–1 Markus Kronholm

22' 0–2 Joni Remesaho

87' 0–3 Severi Kähkönen

89' 0–4 Anthony Olusanya

Publik: 1 500