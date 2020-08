Dyster milstolpe: Över 5 miljoner coronasmittade i USA

Över 5 miljoner människor har smittats av coronaviruset i USA, rapporterar Reuters. Mer än 160 000 personer har avlidit till följd av covid-19 i landet.

USA är det land i världen med flest bekräftade dödsfall förorsakade av sjukdomen covid-19, visar det amerikanska Johns Hopkins-universitetets uppföljning.

Landet står för mer än en fjärdedel av världens drygt 720 000 coronarelaterade dödsfall, skriver CNN.

Vårdpersonal mäter temperaturen på en kvinna i Kalifornien den 24 juli. Vårdpersonal mäter temperaturen på en kvinna i Kalifornien den 24 juli. Bild: AFP / Lehtikuva

De delstater som har drabbats värst av pandemin är New York, New Jersey och Kalifornien. New York, med mer än 30 000 dödsfall, är delstaten där flest människor har avlidit i sviterna av coronaviruset.

Fortfarande bekräftas mellan femtio- och sextiotusen fall av coronaviruset dagligen i USA. Dock pekar trenden nedåt i 26 stater, enligt National Geographics databas.

Trump lovar coronavaccin före presidentvalet

Den dystra milstolpen passerades samtidigt som president Donald Trump utfärdade ett antal exekutiva order om coronastöd till drabbade amerikaner.

Trumps order ska återinföra ett stöd på 400 dollar i veckan till amerikaner som förlorat sina jobb under coronakrisen. Ledande demokrater har kritiserat Trumps beslut.

Amerikanska hälsomyndigheter uppmanar till användning av ansiktsskydd på offentliga platser. Bilden är tagen i San Francisco den 31 juli. Personer med ansiktsvisir och ansiktsskydd handlar mat i San Francisco i Kalifornien den 31 juli. Bild: AFP / Lehtikuva

Hälsomyndigheter har uppmanat det amerikanska folket att använda sig av ansiktsskydd på offentliga platser och att undvika sociala tillställningar tills viruset är under kontroll.

Ett vaccin mot coronaviruset bör kunna erbjudas innan året är slut, enligt den amerikanska smittskyddschefen Anthony Fauci. Trump är mer optimistisk och tror att ett vaccin kan vara klart innan presidentvalet i november.

Källor: Reuters, The New York Times, CNN, National Geographic