"Jag använder ansiktsskydd bara om jag måste" – Lovisabor försiktiga med att vädra munskydden

Valtiokonttorin myöntämää kustannustukea koronakriisiin on saanut tähän mennessä parikymmentä yritystä Etelä-Karjalassa. Yli 20 000 euroa on myönnetty toistaiseksi viidelle yritykselle, joista suurimman potin on saanut Imatran kylpylä.