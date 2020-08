Chefsöverläkare avråder starkt från onödiga utlandsresor: "Tänk noga över ifall resan är värd risken"

På lördagskvällen anlände ett passagerarplan från Skopje i Nordmakedonien till Åbo, varav över 20 bekräftades vara smittade av coronaviruset. Mikko Pietilä, chefsöverläkare vid ÅUCS, påminner om att man inte ska resa just nu, ifall det inte är absolut nödvändigt.

På lördagskvällen anlände ett passagerarplan från Skopje i Nordmakedonien till Åbo, varav alla 157 passagerare styrdes till coronaprovtagning.

Av dem visade sig 24 personer vara smittade av coronaviruset. Eventuellt är ytterligare två passagerare smittade, men de personerna behöver testas på nytt innan smittan kan bekräftas.

- Det är alltså över 10 procent av resenärerna på det planet som är smittade, vilket är mycket allvarligt. Det här är en viktig påminnelse om att pandemin inte är över ännu.

Vi kommer klara det här, men vi måste alla ta situationen på allvar.

Alla personer som befann sig på planet ska nu sitta i karantän. Det var inte bara Åbobor som fanns på planet, utan också personer som bor på andra orter i landet.

Ikväll, tisdag, anländer ett nytt plan från Skopje till Åbo flygplats. Det är samma procedur som gäller då, alla ska testas.

Det finns ändå inte kapacitet att testa alla resenärer ombord på alla flygplan, eller att testa alla som stiger iland i hamnen.

- Vi har inte gränslös kapacitet, vi kan göra just under 1 000 test per dygn just nu. Om vi använder hela kapaciteten på resenärer finns det inget kvar för de som uppvisar symptom.

Hur tycker du att man ska tänka just nu gällande resor utomlands?

- Jag hoppas att man allvarligt tänker över ifall en utlandsresa är så pass viktig att det är värt risken. Vi borde vänta med utlandsresor tills det här är över.

Piteliä säger också att det är extremt viktigt att man följer rekommendationerna om karantän efter en utlandsresa.

- Har man varit utomlands ska man stanna hemma i 14 dagar. En stor förändring är att det här enligt regeringen nu ska vara en officiell karantän, man får alltså inte bestämma om karantänen själv ifall man kommer från ett högriskland.

Enligt Pietilä har man ändå inte fått några direktiv om hur det här ska göras i praktiken.