Verstappens succé blåste nytt liv i titelfajten – Mercedesbossen "njuter" av läget: "Hade kanske inte ens den näst snabbaste bilen i förra tävlingen"

Merecedesförarna Valtteri Bottas och Lewis Hamilton hade inget att säga till om då Red Bulls Max Verstappen var i en klass för sig i söndagens deltävling på Silverstone. Nu är holländaren med i titelstriden på allvar, menar Mercedes stallchef Toto Wolff.

Hamilton och Bottas fick nöja sig med platserna två och tre då Verstappen stod för en styrkedemonstration i Storbritannien.

I och med segern gick holländaren förbi Valtteri Bottas i VM-sammandraget. Den nya tvåan Verstappen har ändå hela 30 poäng upp till ettan Hamilton.

Formel 1 fortsätter i Spanien redan denna helg. Direkt efter förra loppet var Verstappen försiktig med att lova för mycket inför framtiden.

– Det var första gången i år som vi verkligen kunde utmana Mercedes. Jag kan inte ännu bedöma om vi är lika starka i Barcelona, sade Verstappen.

Mercedes stallchef Toto Wolff räknar åtminstone med Red Bull i fortsättningen. Enligt honom får F1-fansen nu ta del av en äkta kamp om VM-titeln.

– På ett sätt njuter jag av situationen, eftersom alla trodde att säsongen skulle bli en ”promenad i parken” för oss, säger Wolff enligt Autosport.

Men en promenad i parken är inte tillräckligt för Mercedes just nu. Wolff tycker att man var riktigt långsamma i den förra tävlingen.

– Vi hade verkligen inte de snabbaste bilarna, kanske inte ens de näst snabbaste. Vi har märkt tidigare att varma förhållanden inte riktigt passar oss, men situationen är mer komplex än så.