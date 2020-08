Analys: Kapplöpningen om ett coronavaccin är det nya kalla kriget

Det nya ryska coronavaccinet har döps till Sputnik efter den första satelliten i världshistorien. Den beundrades av en hel värld, chockade USA och gav Sovjetunionen ledningen i det kalla kriget i rymden.

Men omvärlden har reagerat på ett helt annat sätt nu än man gjorde efter det vetenskapliga genombrottet år 1957.

Då stod människor världen över och spanade mot himlen om kvällarna och natten för att få en skymt av den sovjetiska satelliten.

Nu möts nyheten med utbredd misstro, konstaterar Svenska Yles redaktör Patrick Holmström.

President Vladimir Putins besked på tisdagen om att det ryska vaccinet nu är registrerat och testat på hans egen dotter mottogs med stor skepsis utanför Ryssland.

Kritikerna framhöll att de ryska laboratorierna omöjligen kan ha utvecklat ett vaccin enligt internationella säkerhetsstandarder på så här kort tid.

Ryssland har dessutom inte offentliggjort vaccinets testdata, vilket har fått många medicinska experter att dra öronen åt sig med det statsstyrda ryska dopningsprogrammet i färskt minne.

– Det kan vara farligt att börja vaccinera miljoner eller miljarder människor alltför tidigt, eftersom det kan ta kål på folks vilja att låta vaccinera sig om det går fel, sa Tysklands hälsominister Jens Spahn på onsdagen.

Han sa sig vara mycket skeptisk till nyheten om det ryska vaccinet.

– Det grundläggande problemet är att ryssarna inte ger oss information.

Kreml anklagas för bristande öppenhet. Spasskajatornet i Kreml Bild: EPA/KADOBNOV

CNN:s analytiker Zachary B. Wolf påtalar att Ryssland gjorde sig känt för att mörka coronaepidemin under våren.

– Ryssland är landet som rapporterade mycket få fall av covid-19 innan det blev omöjligt att förneka utbrottet. Det är ett land där läkare som kritiserat regeringens coronahantering faller ut från fönstren.

Wolf hänvisar till de mystiska incidenterna i maj då åtminstone tre läkare på ett oförklarligt sätt föll ut från fönster. Två av dem dog.

Det gemensamma för dem var att de hade kommit med öppen kritik mot myndigheternas dåliga coronahantering.

Avundsjuka, säger Moskva

De ryska politikerna och myndigheterna har avvisat kritiken samtidigt som de Kremlkontrollerade ryska medierna gått på högvarv och hyllat det rapporterade ryska medicinska genombrottet.

Enligt Ryssland är man bara avundsjuk i väst eftersom man verkar förlora tävlan om att vara främst.

– Det verkar som om vissa av våra utländska kolleger märkt att den ryska produkten har fördelar i tävlan. De försöker nu uttrycka åsikter som enligt oss är helt grundlösa, sa den ryska hälsoministern Michail Murasjko på onsdagen.

Det finns just nu över 165 olika vaccinprojekt under utveckling i världen, enligt WHO och New York Times sammanställning. Trettio av dem håller på att testas på människor.

Vanligen tar det flera år att utveckla ett nytt vaccin, men då det gäller coronasmittan och covid-19 satsas det exceptionellt mycket på olika håll.

Det läkemedelsbolag som kommer först ut på marknaden med ett godkänt och fungerande vaccin kan räkna med enorma ekonomiska vinster, och ett genombrott kan också ge stora politiska fördelar.

Exempelvis har USA:s president Donald Trump satsat politiskt kapital och statliga forskningspengar på att få fram ett vaccin före det amerikanska presidentvalet i höst, då Trump försöker bli omvald.

Trump hoppas att ett vaccin ska ge honom segern i presidentvalet i november. Donald Trump talar på en presskonferens. Bild: BACKGRID, Inc./All Over Press

Trumps utfästelser om ett nära förestående vaccin har dock flera gånger skjutits ner av amerikanska medicinska experter.

– Jag kan inte förstå hur det skulle vara möjligt att få fram ett vaccin före valdagen, sa vaccinexperten Paul Offit.

– Det kan gå flera månader in på 2021 innan vi kan ha ett vaccin som är allmänt tillgängligt för människorna i USA, sa den ledande epidemiologen Anhony Fauci.

Parallellt med Trumps försök att få ut ett vaccin till väljarna i höst, satsar också Ryssland och Kina stor resurser på vaccinutveckling, som i deras fall kan stärka deras strategiska ställning internationellt.

Medicinska experter och politiker på olika håll i världen har därför uttryckt oro för att någon av parterna ska försöka ta genvägar för att nå målet först. Det medför ökade risker för dem som ska vaccineras.