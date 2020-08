Ansiktsskydd för passagerare men inte chaufförer, rekommenderar HRT: "Kan innebära en risk för trafiksäkerheten"

Ansiktsskydd rekommenderas nu i kollektivtrafiken i huvudstadsregionen. Helsingforsregionens trafik HRT gav sin rekommendation på torsdag utgående från THL:s nationella rekommendation. Enligt HRT är det en fara för trafiksäkerheten om busschaufförerna använder ansiktsskydd.

- Det är bra om passagerare använder ansiktsskydd eftersom det kan leda till att fler vågar åka kollektivt fastän det inte alltid går att garantera säkerhetsavstånden, säger Tero Anttila, avdelningsdirektör för kollektivtrafiken vid HRT.

Anser ni att man alltid ska ha på sig ansiktsskydd när man åker kollektivt?

- Vi rekommenderar ansiktsskydd för passagerarna, men varje passagerare ska själva bedöma hur de gör. Vi tror att största delen förstår hur viktigt det är.

- Men passagerare kan åka kollektivt utan skydd. Det är inte obligatoriskt, säger Anttila.

I ett pressmeddelande skriver HRT att man önskar att passagerare som använder ansiktsskydd inte anmärker om någon annan inte gör det.

Går inte att på förhand veta om det är rusning eller inte

Institutet för hälsa och välfärd THL gav på torsdagen en nationell rekommendation om att använda ansiktsskydd i kollektivtrafiken när det är svårt att undvika närkontakt. Ansiktsskydd rekommenderas också om man är på väg på coronavirustest, anländer från ett riskområde eller är i karantän men måste röra sig utomhus.

Tero Anttila säger att det är bra att alltid ha med sig ett ansiktsskydd när man ska åka kollektivt eftersom det inte på förhand går att veta hur fullsatt det är.

- Det kan vara rusning också sådana tider när det normalt inte är det, säger han.

Antalet passagerare har varit klart färre än normalt under coronaepidemin. Just nu är andelen 30-40 procent lägre än 2019 under samma period.

Ansiktsskydd obligatoriska för kontrollanter

För biljettkontrollanter kommer det att bli obligatoriskt med ansiktsskydd och HRT kommer att dela ut skydd åt dem.

Chaufförerna i kollektivtrafik kommer däremot inte att använda ansiktsskydd.

- Tåg-, metro- och spårvagnschaufförer sitter i egna bås och har inte direkt kontakt med passagerarna. Också busschaufförerna sitter bakom plexiglas. Rekommendationen gäller därför inte för chaufförerna, säger Anttila.

- Ansiktsskydden kan innebära en risk för trafiksäkerheten. Om en busschaufför med ansiktsskydd andas så att det blir imma på glasögonen, säger han.

Busschaufförerna är inte anställda av HRT utan av enskilda bussbolag, men HRT har gett sina rekommendationer till bussbolagen och andra trafikoperatörer under torsdagen.

Förutom ansiktsskydd gäller också HRT:s övriga rekommendationer om att inte åka kollektivt om man är sjuk, att hålla säkerhetsvatsånd till andra och att tvätta händerna.

Också VR gick på torsdagen ut med en rekommendation om att använda ansiktsskydd i tågen. VR:s personal kommer i fortsättningen att använda ansiktsskydd på jobbet.