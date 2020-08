Bottas frustrerad efter besvikelserna i Storbritannien – F1-bossen hyllar Verstappen: "Han påminner om "Schumi" på många sätt"

En ”massiv” seger på Silverstone förra helgen, men Max Verstappen är ödmjuk inför helgens lopp i ett varmt Barcelona. Formel 1:s sportchef Ross Brawn ser i sin tur många likheter mellan Verstappen och den sjufaldige världsmästaren Michael Schumacher.

F1-kalendern är tät. Efter två lopp på Silverstone fick förarna resa raka vägen till Spanien. Redan inkommande helg tävlas det i Barcelona.

Max Verstappen anländer till Katalonien efter en styrkedemonstration i den senaste tävlingen.

På Silverstone hade Mercedes däckproblem i hettan, något som Red Bull kunde utnyttja. Det lovas 30-gradig värme till Barcelona inkommande helg, men det betyder ingenting för Verstappen.

– Barcelonas bana är annorlunda. Vi får se hur slagkraftiga vi är mot Mercedes den här gången och hur värmen påverkar var och en, funderade holländaren inför helgens grand prix.

I och med förra veckans seger steg Verstappen till andra plats i VM-sammandraget, förbi Valtteri Bottas. Avståndet till ettan Lewis Hamilton är 30 poäng.

– Segern var en massiv prestation för stallet och Honda. Ett otroligt resultat, som kom lite oväntat, sammanfattade Verstappen.

En annan som imponerades av 22-åringens prestation förra veckan är formel 1-sportchefen Ross Brawn.

– Han var helt enkelt sensationell. Han påminner om Michael Schumacher på många sätt, hyllade Brawn, som fungerade som teknisk chef för Benetton och Ferrari under åren som ”Schumi” dominerade.