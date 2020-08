Misstänkt åldringsrånare greps av polisen i Åbo

Polisen tackar allmänheten för de tips som har kommit in under de senaste dagarna. Polisbil Bild: Yle/Philip Stenkula

Under torsdagen grep polisen en kvinna, född 1986, som misstänks ha rånat en äldre kvinna i 80-årsåldern.

Incidenten inträffade under lördagsförmiddagen den 8 augusti på Slottsgatan i Åbo. När rånoffret öppnade dörren till en trappuppgång slank den misstänkta rånaren in under samma dörröppning.

Polisen gick ut med signalement och bild på den misstänkta, och bad eventuella ögonvittnen att ta kontakt.

Den misstänkta kvinnan greps i närheten av Tranbacken i Åbo kring 8.40-tiden på torsdagsmorgonen.

Polisen tackar för de tips som allmänheten bidragit med, och som gjorde att de kunde identifiera den misstänkta.