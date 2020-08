Allt fler vittnesmål om tortyr i Belarus överfulla häkten - regeringen backar något och lovar frige gripna demonstranter

Makthavarna i Belarus har för först gången sedan söndagens fuskpräglade presidentval visat tecken på att backa något.

Sent på torsdagskvällen började polisen frige de tusentals demonstranter som gripits under de senaste dagarnas demonstration. Landets biträdande inrikesminister lovade på torsdagen att alla gripna ska friges.

Samtidigt framförde regeringen en sällsynt ursäkt.

Hundratals familjemedlemmar och vänner till gripna demonstranter, många av dem i tårar, väntade utanför det överfulla häktet i Minsk. Många av de hundratals demonstranterna som släpptes under natten mot fredagen vittnade om usla förhållanden och tortyr.