EU-kommissionen har nått avtal om att köpa ett potentiellt coronavaccin – också Finland kan ta del av det

EU-kommissionen har skrivit under ett avtal om att köpa Oxford-universitetets potentiella coronavaccin mot covid-19, om det visar sig vara säkert och effektivt. Medlemsländerna får ta del av EU-kommissionens beställning.

Det handlar om ett potentiellt vaccin som tillverkas av företaget AstraZeneca och som har utvecklats av Oxford-universitetet i Storbritannien.

När vaccinet har konstaterats vara säkert och effektivt har kommissionen kommit överens om att köpa 300 miljoner doser av vaccinet, med en option om att köpa ytterligare 100 miljoner. Leverantör är läkemedelsföretaget AstraZeneca.

– Det är en god nyhet att vi är så här långt att man tror på att det kommer att komma ett effektivt och säkert coronavirusvaccin, och det här är ett steg i den riktningen, säger Hanna Nohynek som är vaccinexpert på Institutet för hälsa och välfärd, i en intervju med Svenska Yle.

Svenska Yle har inte ännu kunnat bekräfta om Finland kommer att skaffa det här potentiella vaccinet via EU, om det blir aktuellt.

Päivi Sillanaukee som är avdelningschef på Social- och hälsovårdsministeriet berättade ändå i juni att Finland redan har betalat in pengar till EU för just anskaffningar via EU-kommissionen.

Tidigare beställde också den europeiska vaccinalliansen IVA – en grupp som består av Frankrike, Tyskland, Italien och Nederländerna – 400 miljoner doser av densamma vaccinkandidaten.

Vaccinet testas för närvarande på tusentals personer i Storbritannien, Sydafrika, Brasilien och USA.

Resultat väntas i september eller oktober. Om det är goda resultat kan det sedan få tillstånd att användas någon gång efter det; troligen relativt snabbt.

– Direkt när vaccinet har godkänts och förutsatt att Finland är med om den här beställningen så kan vaccinet bli tillgängligt för finländare, säger Hanna Nohynek på hälsomyndigheten.

Fem andra vaccinkandidater har också kommit lika långt i sin utveckling, och det är troligt att EU kommer att beställa ännu fler potentiella vacciner för säkerhets skull.